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3 Iunie 2026, 08:56
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În SUA au fost prezentate trei cercetări revoluționare în oncologie

La congresul anual al Societății Americane de Oncologie Clinică de la Chicago, unul dintre cele mai discutate rapoarte a fost rezultatul studiului medicamentului Daraxonrasib.

În SUA au fost prezentate trei cercetări revoluționare în oncologie.
În SUA au fost prezentate trei cercetări revoluționare în oncologie.

Potrivit unui studiu, aceste pastile au dublat aproape durata de viață a pacienților cu cancer pancreatic metastatic, al căror organism nu mai răspundea la alte tipuri de chimioterapie. Medicamentul nu vindecă complet cancerul, dar oferă pacienților câteva luni suplimentare de viață și îmbunătățește calitatea acesteia, informează dw.com.

Un alt medicament nou numit Intismeran se bazează pe tehnologia ARN mesager și reprezintă un „vaccin personalizat împotriva cancerului” - este vorba nu despre prevenție, ci despre tratamentul unei tumori deja existente. Principiul de funcționare al medicamentului amintește de tehnologia folosită în vaccinurile împotriva coronavirusului SARS-CoV-2. Riscul de recidivă sau deces la pacienții cu melanom a scăzut cu 49%, iar riscul de metastaze sau deces - cu 59%.

Al treilea domeniu se referă la cancerul de sân - aici nu este vorba despre un medicament nou, ci despre testul diagnostic Prosigna, care determină dacă pacienta are nevoie de chimioterapie. Metoda se bazează pe analiza activității genelor în țesutul tumoral. Dacă activitatea este scăzută, tumoarea este considerată mai puțin agresivă, iar pacienta poate fi tratată cu terapie hormonală, evitând chimioterapia agresivă.

Sursă
dw.com logodw
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