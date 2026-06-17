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17 Iunie 2026, 23:00
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În Spania a fost creat un tratament injectabil pentru menținerea sănătății la bătrânețe

Cercetătorii de la Universitatea Autonomă din Barcelona au dezvoltat o terapie genică experimentală care, după o administrare, a încetinit modificările legate de vârstă la șoareci și le-a crescut durata de viață cu peste 20%.

În Spania a fost creat un tratament injectabil pentru menținerea sănătății la bătrânețe.
În Spania a fost creat un tratament injectabil pentru menținerea sănătății la bătrânețe.

Rezultatele studiului au fost publicate în Molecular Therapy (MolT).

Baza metodei constă în livrarea unui gen care determină celulele musculare să producă proteina FGF21. Această proteină joacă un rol important în reglarea metabolismului și a echilibrului energetic. De asemenea, FGF21 crește sensibilitatea țesuturilor la insulină, stimulează absorbția glucozei de către mușchii scheletici, suprimă glicogenoliza (descompunerea glicogenului) și gluconeogeneza (formarea glucozei) — procese caracteristice organismului tânăr.

După o singură injecție, la animale s-au îmbunătățit indicatorii sănătății metabolice. Efectul pozitiv al terapiei a afectat mai multe organe simultan. La animalele tratate, funcționarea inimii, ficatului și rinichilor a fost mai bună, iar semnele de inflamație cronică și deteriorările țesuturilor legate de vârstă au fost mult mai rare. În plus, terapia a împiedicat acumularea unor proteine asociate cu îmbătrânirea organismului.

Efectul asupra calității vieții animalelor a fost deosebit de vizibil. Chiar și la o vârstă înaintată, șoarecii și-au păstrat forța, rezistența și coordonarea mișcărilor. Memoria și capacitatea de învățare au rămas, de asemenea, apropiate de cele ale indivizilor tineri.

Potrivit autorilor studiului, rezultatele indică faptul că influențarea proteinei FGF21 poate deveni o abordare promițătoare pentru prelungirea perioadei de viață sănătoasă. Totuși, oamenii de știință subliniază că, pentru moment, este vorba doar despre experimente pe animale. Pentru evaluarea siguranței și eficacității acestei terapii la oameni vor fi necesare cercetări suplimentare și studii clinice.

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