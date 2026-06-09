În China, pentru prima dată, unei persoane i-au fost transplantate simultan doi rinichi și un ficat de porc.

Este prima transplantare din istorie a mai multor organe de porc la om, transmite scmp.com.

Un grup de cercetători de la Spitalul Afiliat Nr. 2 al Universității Medicale Guangxi a scris într-un studiu că până recent s-au efectuat transplanturi individuale de organe de porc la om, însă nu se știa cum va reacționa organismul uman la mai multe transplanturi simultan.

Doi rinichi și un ficat de porc au fost transplantați unui bărbat de 53 de ani, căruia i s-a diagnosticat moartea cerebrală. Organele au funcționat pe toată durata observațiilor de cinci zile, după care studiul a fost oprit la cererea familiei bărbatului.

Studiul a demonstrat fezabilitatea transplantului unui ficat întreg și a ambilor rinichi de porc la om. Rezultatele pot fi utile în viitor pentru aplicarea clinică, scriu cercetătorii.

În martie 2024, în SUA a fost efectuat pentru prima dată cu succes transplantul unui rinichi de porc modificat genetic la om. Pacientul a fost un bărbat de 62 de ani diagnosticat cu boală renală în stadiu terminal. Acesta a decedat în mai același an.

În octombrie a murit al patrulea pacient din istorie cu rinichi transplantat de la porc modificat genetic. Bărbatul a trăit cu rinichiul de porc transplantat un record de 271 de zile. Organul a fost transplantat în ianuarie 2025, însă în octombrie a fost scos din cauza scăderii funcției, iar pacientul a fost pus pe dializă.