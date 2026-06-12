În Antarctica au fost înregistrate temperaturi record de ridicate.

În special, baza Esperanza, o stație de cercetare argentiniană situată în nordul peninsulei, a înregistrat o temperatură fără precedent pentru luna iunie (iar aceasta este iarna în emisfera sudică) de 15,4 °C, transmite techno.nv.ua.

Temperatura maximă anterioară pentru întreaga lună – 13,3 °C a fost înregistrată în 1998. Căldura actuală depășește semnificativ și media de la Esperanza pentru luna iunie, care este de -6,2 °C. Baze argentiniene Marambio și San Martín au înregistrat, de asemenea, temperaturi record între 5 și 6 iunie.

Acest indicator „este foarte neobișnuit pentru această perioadă a anului”, a declarat climatologul Serviciului Național de Meteorologie al Argentinei, Jose Luis Stella.

La Marambio s-au înregistrat 11,8 °C, depășind maximul anterior de 9,2 °C și media pentru luna iunie de -10,7 °C. Între timp, la San Martín s-au înregistrat 9,4 °C comparativ cu recordul anterior de 7,8 °C și media pentru iunie de -5,6 °C.

Valul de căldură din Antarctica de Nord nu este un fenomen izolat, a declarat profesorul Raul Cordero de la Universitatea din Groningen.

„Aceasta confirmă o tendință”, a spus el, avertizând că „astfel de evenimente vor deveni tot mai frecvente”, dacă încălzirea globală nu va fi oprită.

Thomas Caton Harrison, climatolog polar al Serviciului Antarctic Britanic, consideră că valul de căldură actual a fost cauzat de o combinație de factori, în special schimbările climatice.

„Există dovezi clare că schimbările climatice joacă un rol, dar în această regiune impactul lor este dificil de determinat. Deoarece în Antarctica se observă fluctuații mari de temperatură, trebuie să colectăm multe date pe parcursul mai multor ani pentru a crea o imagine a climei care stă la baza acestui fenomen”, a spus el.

Ambii specialiști sunt de acord că temperaturile regionale cresc de-a lungul anilor și deja arată consecințe vizibile.

„Este uimitor câtă precipitație a căzut sub formă de ploaie, nu de zăpadă. Acest lucru are consecințe pentru ecosistemele polare, cum ar fi coloniile de pinguini”, a spus Caton Harrison, adăugând că „aceasta creează probleme pentru colegii mei care lucrează în bazele antarctice, deoarece cade multă apă lichidă de ploaie, ceea ce duce la formarea de scurgeri și gheață”.

Baza Esperanza înregistrează zilnic temperaturi peste zero timp de trei săptămâni consecutive. Această tendință a dus la faptul că „zone extinse din nordul extrem al continentului alb au rămas libere de zăpadă”, după cum a spus Cordero, care a numit acest lucru „o imagine neobișnuită în peisajul antarctic pe timp de iarnă”.