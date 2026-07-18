Furtuna magnetică a „mileniului” poate lovi Pământul mai puternic decât se credea anterior.

Oamenii de știință au ajuns la concluzia că cele mai puternice furtuni solare pot reprezenta un pericol mult mai mare pentru Pământ decât se credea anterior.

Un nou studiu arată că impactul vremii cosmice extreme asupra sateliților, sistemelor de comunicații și rețelelor electrice a fost probabil subestimat, transmite unian.net.

Potrivit Space.com, furtunile solare apar după explozii puternice și ejecții coronale de masă pe Soare. Fluxurile de particule încărcate ajung la Pământ, provocând perturbații geomagnetice. Pe lângă aurorele polare spectaculoase, astfel de evenimente pot afecta funcționarea GPS-ului, comunicațiilor radio, sateliților și infrastructurii energetice.

Analizând peste un milion de măsurători realizate de aparatele spațiale NASA chiar în apropierea Pământului, oamenii de știință au descoperit că curenții electrici din straturile superioare ale atmosferei continuă să crească odată cu intensificarea vântului solar. Aceasta înseamnă că furtunile geomagnetice extrem de puternice pot provoca consecințe mai grave decât arătau modelele anterioare.

Potrivit coautoarei studiului Maria Valah de la Universitatea Lancaster, câmpul magnetic al Pământului protejează bine planeta de majoritatea manifestărilor vremii cosmice, însă în cazuri extrem de rare consecințele pot fi mult mai serioase. Astfel de evenimente au loc aproximativ o dată la o mie de ani, motiv pentru care datele pentru studierea lor sunt încă insuficiente.

Studiul nu afirmă că o astfel de furtună catastrofală se va produce în viitorul apropiat. Totuși, oamenii de știință consideră că evaluările actuale ale riscului trebuie revizuite, mai ales acum, când omenirea depinde tot mai mult de tehnologiile satelitare și rețelele electrice. În prezent, Soarele se află aproape de maximul ciclului său de 11 ani, astfel că exploziile și furtunile geomagnetice apar mai frecvent decât de obicei.

Furtuni magnetice periculoase

Istoria cunoaște deja exemple de furtuni solare distructive. În 1859, evenimentul Carrington a paralizat rețelele de telegraf din întreaga lume, iar aurorele polare au fost observate chiar și în zonele tropicale. În 1989, o furtună geomagnetică puternică a lăsat fără electricitate milioane de locuitori ai provinciei canadiene Quebec, iar în 2003, așa-numitele „furtuni de Halloween” au perturbat funcționarea sateliților, GPS-ului și comunicațiilor radio.