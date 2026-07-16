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16 Iulie 2026, 11:53
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Fenomenul El Niño va crește prețurile la alimente la nivel global

Fenomenul climatic super El Niño poate provoca o creștere masivă a prețurilor pe piața mondială a produselor alimentare în următorii ani.

Fenomenul El Niño va duce la creșterea prețurilor la alimente la nivel mondial.
Fenomenul El Niño va duce la creșterea prețurilor la alimente la nivel mondial.

Despre acest lucru informează ziarul britanic The Guardian, citând estimările experților celor mai mari organizații financiare.

Analiștii Goldman Sachs prevăd că intensificarea fenomenului climatic ar putea duce la o creștere medie a prețurilor mondiale la materiile prime pentru producția de alimente cu 15,8%. UniCredit estimează că prețul culturilor agricole cele mai vulnerabile — cereale, zahăr, cafea și uleiuri vegetale ar putea crește cu peste 50%, iar în unele cazuri chiar să se dubleze.

Potrivit Administrației Naționale pentru Oceanografie și Atmosferă a SUA (NOAA), în Oceanul Pacific s-au format deja condiții anormal de calde. Probabilitatea depășirii semnificative a normei de temperatură este estimată la 63%.

Oamenii de știință avertizează că super El Niño ar putea provoca secete și inundații extreme, afectând negativ agricultura mondială și intensificând instabilitatea piețelor alimentare. Cele mai grave consecințe sunt așteptate în țările cu venituri mici, unde schimbările climatice pot complica semnificativ situația securității alimentare.

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