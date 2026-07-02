Explozia de raze X de pe Soare a provocat o pană de curent în America: Săptămâna aceasta va urma un nou impact.

Pe Soare a avut loc o erupție de cea mai puternică clasă, iar în spațiu a fost emis un flux uriaș de plasmă, care în curând va ajunge la planeta noastră.

Oamenii de știință americani care monitorizează vremea spațială generată de activitatea Soarelui au anunțat că pe 30 iunie a avut loc o erupție puternică de radiații, energie și plasmă pe Soare. În pata solară AR4479, orientată spre Pământ, s-a produs o erupție de clasă X1.1, însoțită de o ejecție coronală de masă. Erupția a cauzat un blackout radio, adică o întrerupere temporară a comunicațiilor radio în mai multe regiuni din America de Nord. În ceea ce privește ejecția coronală de masă, acest flux de plasmă va lovi Pământul pe 3 sau 4 iulie. Ca urmare, se așteaptă o furtună magnetică și o auroră boreală strălucitoare, scrie Space, preluat de focus.ua.

Puternica erupție de clasă X1.1 pe Soare a fost înregistrată în jurul orei 17:00, marți, 30 iunie. La doar 8 minute după, radiația intensă de raze X a ajuns pe Pământ și a provocat o întrerupere severă a comunicațiilor radio în America de Nord.

Erupția a declanșat o ejecție coronală de masă, un flux uriaș de plasmă lansat în spațiu de pe Soare. Inițial, oamenii de știință au presupus că această plasmă nu va ajunge pe Pământ, însă observațiile ulterioare au arătat contrariul. Se așteaptă ca ejecția coronală de masă să lovească planeta noastră vineri, 3 iulie, sau sâmbătă, 4 iulie. Acest eveniment va provoca o furtună magnetică de nivel G2 sau G3. Reamintim că acestea sunt furtuni magnetice moderate; cele mai periculoase pentru tehnologiile noastre, în special pentru rețelele electrice, sistemele de comunicații și GPS, sunt furtunile de nivel G4 și G5.

Ejecțiile coronale, interacționând cu atmosfera Pământului, provoacă și aurore boreale strălucitoare. În timpul unei furtuni magnetice de nivel G2, aurora boreală poate fi vizibilă până la 40 de grade latitudine nordică, adică mult mai spre sud decât de obicei. Oamenii de știință nu pot preciza intensitatea aurorei, deoarece aceasta depinde de puterea ejecției coronale de masă și de orientarea câmpului său magnetic în momentul sosirii pe Pământ.

Reamintim că erupțiile solare sunt emisii bruște de energie, eliberate atunci când liniile câmpului magnetic ale petelor solare se curbează, se separă și apoi se reconectează. Erupțiile solare sunt clasificate în cinci clase: A, B, C, M și X. Fiecare clasă este de zece ori mai puternică decât cea precedentă, iar erupțiile de clasă X sunt cele mai puternice de pe Soare.

Spre deosebire de radiația erupției solare, care se deplasează cu viteza luminii și ajunge pe Pământ în 8 minute, particulele încărcate ale ejecțiilor coronale de masă au nevoie de una până la trei zile pentru a ajunge pe planeta noastră. Interacțiunea plasmei solare cu câmpul magnetic al Pământului generează furtuni geomagnetice de intensități variate.