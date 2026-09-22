Cola dietetică poate intensifica senzația de foame și influența metabolismul.

Cola fără zahăr este considerată de mult timp o alternativă populară la băuturile carbogazoase dulci obișnuite. Totuși, chiar și fără zahăr, această băutură poate influența organismul.

La o oră după consumul băuturii, unele persoane simt foame. Creierul a perceput gustul dulce, dar nu a primit energie (calorii), astfel încât persoana poate consuma ulterior mai multe alimente obișnuite, scrie tsn.ua cu referire la mirror.co.uk.

Farmacistul Niraj Naik a explicat că, la 20 de minute după consumul de băutură dietetică, organismul trece în regimul de acumulare a grăsimii.

Potrivit acestuia, insulina reacționează la îndulcitorii artificiali la fel ca la zahăr, ceea ce crește riscul de hipertensiune și diabet de tip 2.

Schimbările care au loc după consumul unei cola dietetice: 10 minute — acidul fosforic începe să atace smalțul dinților. Îndulcitorul artificial aspartam activează receptorii gustativi, creând iluzia că organismul a primit zahăr. Acest lucru poate provoca o reacție metabolică falsă.

20 de minute — organismul trece în „regimul de stocare a grăsimii”. Insulina reacționează la aspartam similar cu reacția la glucoză. Acest lucru este asociat cu un risc crescut de dezvoltare a hipertensiunii și diabetului de tip 2.

40 de minute — combinația de cofeină și aspartam creează o stare de „euforie” de scurtă durată, pe care farmacistul o compară cu efectul cocainei. Consumul regulat poate duce la epuizarea creierului din cauza stimulării excesive a neuroreceptorilor.

60 de minute — la o oră după consumul unei cola dietetice, persoana poate simți o foame și o sete și mai intense, ceea ce o împinge să consume gustări dulci. Acest lucru creează un cerc vicios, care contribuie la creșterea în greutate.

Un alt aspect important este efectul psihologic. Senzația de revigorare de scurtă durată, apărută datorită combinației de cofeină și aspartam, poate forma treptat un obicei asemănător dependenței.