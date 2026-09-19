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unian.net logounian
19 Septembrie 2026, 21:15
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Chinezii au inventat o metodă revoluționară de prelucrare a petrolului care va schimba industria

Noua tehnologie ar putea înlocui unele etape ale distilării tradiționale a petrolului.

Chinezii au inventat o metodă revoluționară de prelucrare a petrolului care va schimba industria.
Chinezii au inventat o metodă revoluționară de prelucrare a petrolului care va schimba industria.

Cercetătorii chinezi au dezvoltat o nouă metodă de prelucrare a țițeiului, care, în condiții de laborator, ar putea reduce consumul de energie cu aproximativ 91%, potrivit estimărilor cercetătorilor. Despre descoperire scrie publicația Mediafax, cu referire la un studiu al oamenilor de știință de la Institutul de Fizică Chimică din Dalian, scrie unian.net

Prelucrarea tradițională a petrolului presupune încălzirea repetată, evaporarea și condensarea ulterioară a acestuia, ceea ce permite separarea diferitelor componente ale amestecului. Oamenii de știință chinezi au propus renunțarea la o parte semnificativă a acestui proces energointensiv. Ei numesc această abordare „rafinare moleculară”.

În loc de încălzire, cercetătorii folosesc membrane chimice speciale, care funcționează ca niște site extrem de precise. Fiecare dintre ele lasă să treacă anumite molecule, reținându-le în același timp pe altele. După cum notează publicația, sarcina este dificilă din cauza diferenței extrem de mici dintre molecule: în cazul substanțelor testate, aceasta era de circa o sutime de nanometru.

După numeroase ajustări, tehnologia a fost testată pe un amestec de petrol ușor cu conținut redus de sulf, care conținea 15 substanțe diferite. Sistemul a reușit să îl separe în trei grupuri de produse valoroase, cu un coeficient de recuperare între 85% și 90%.

Principalul avantaj al noii abordări a fost reducerea drastică a consumului de energie – cu aceleași 91%.

Impactul unei asemenea tehnologii ar putea fi semnificativ. Totodată, autorii studiului menționează că tehnologia rămâne deocamdată la nivel de laborator.

„Cercetătorii nu pot spune încă dacă membranele pot fi produse și utilizate la o scară suficient de mare pentru a schimba industria mondială de rafinare a petrolului”, se arată în publicație.

Dacă dezvoltarea va putea fi extinsă la scară largă, aceasta ar putea reduce simultan consumul de energie, costul prelucrării și emisiile asociate acesteia.

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