Cercetătorii propun pulverizarea de substanțe chimice în câmpul magnetic al Pământului împotriva furtunilor solare.

Proiectul StormWall presupune utilizarea unei flote de sateliți care vor dispersa substanțe speciale în magnetosfera Pământului pentru a atenua impactul furtunilor solare, relatează Space.com, preluat de news.am.

Ideea „zidului spațial”

În timpul erupțiilor solare puternice, vântul solar aduce fluxuri uriașe de particule încărcate. Când câmpurile magnetice ale Soarelui și Pământului se aliniază într-un anumit mod, are loc procesul de reconectare magnetică, iar energia plasmei solare pătrunde în spațiul din jurul Pământului, provocând furtuni geomagnetice puternice.

StormWall trebuie să întrerupă acest proces periculos. Sistemul include șase sateliți pe o orbită geostaționară. Fiecare dintre ei transportă o rezervă de „material de încărcare a masei” — substanțe precum bariu, litiu, sodiu sau calciu. La apropierea unei furtuni periculoase, sateliții pulverizează substanța la comanda de pe Pământ. Sub acțiunea luminii solare, aceasta se ionizează rapid, transformându-se într-un nor dens de plasmă.

Acest nor artificial de plasmă se intensifică la granița magnetosferei, încetinește procesul de reconectare și determină vântul solar să ocolească Pământul.

„Oamenii au crezut întotdeauna că spațiul este imens, Soarele este gigantic, iar noi nu putem decât să stăm și să acceptăm ceea ce ne trimite. Dar am descoperit că putem influența acest lucru”, a declarat Brian Walsh.

Rezultatele simulării

Cercetătorii au testat conceptul pe modelul uneia dintre cele mai puternice furtuni recente — furtuna din mai 2024. Rezultatele au arătat că StormWall poate reduce intensitatea furtunii geomagnetice cu peste 50%, diminuând semnificativ impactul asupra sateliților, sistemelor energetice, GPS și comunicațiilor.

Detalii practice

Pentru funcționarea sistemului va fi necesară o cantitate de substanță echivalentă cu aproximativ o duzină de camioane cu petrol. După pulverizare, sateliții își pierd încărcătura utilă — sistemul este de unică folosință. Totuși, odată cu dezvoltarea infrastructurii orbitale și creșterea numărului de centre de date spațiale, astfel de investiții pot deveni rentabile din punct de vedere economic.

Riscul de poluare pe termen lung este minim: plasma artificială este dusă de vântul solar în aproximativ șase ore și nu revine în atmosfera Pământului.

Cercetătorii au propus sistemul StormWall pentru protecția activă a Pământului împotriva furtunilor solare. Șase sateliți vor dispersa substanțe chimice speciale, creând un scut plasmatic care slăbește reconectarea magnetică și reduce intensitatea furtunilor geomagnetice cu peste 50%. Conceptul poate deveni un instrument important pentru protejarea infrastructurii critice în epoca creșterii activității solare. Studiul a fost publicat în revista Space Weather.