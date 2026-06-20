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unian.net logounian
20 Iunie 2026, 10:13
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Cercetătorii avertizează asupra unei creșteri bruște a temperaturilor în această vară

Cercetătorii avertizează asupra unei creșteri bruște a temperaturilor în această vară. Ei atribuie aproape întreaga încălzire globală din ultimele decenii activității umane.

Cercetătorii avertizează asupra unei creșteri bruște a temperaturilor în această vară.
Cercetătorii avertizează asupra unei creșteri bruște a temperaturilor în această vară.

Climatologii americani avertizează că vara anului 2026 temperatura medie pe planetă ar putea fi cu aproape 1,9°C mai mare decât nivelul preindustrial. După cum scrie Inside Climate News, în același timp concentrația de dioxid de carbon în atmosferă a atins valori record, ceea ce sporește îngrijorările privind accelerarea încălzirii globale, transmite unian.net.

Potrivit specialiștilor organizației non-profit Climate Central, activitatea umană, în special arderea combustibililor fosili, a devenit principala cauză a creșterii rapide a temperaturilor în ultimii ani. Oamenii de știință subliniază că încălzirea contribuie la valuri de căldură mai frecvente și periculoase, intensifică furtunile și crește riscul incendiilor forestiere de amploare.

Oamenii de știință explică că nivelul de CO₂ atinge de obicei maximul în luna mai, după care plantele din emisfera nordică încep să absoarbă activ carbonul. Totuși, volumul emisiilor este atât de mare încât pădurile și oceanele nu mai pot compensa complet cantitatea emisă. Aproximativ două treimi din excesul total de dioxid de carbon din atmosferă s-a acumulat în ultimii 50 de ani.

Fostul climatolog NASA James Hansen a avertizat, de asemenea, despre o posibilă creștere bruscă a temperaturii. În opinia sa, mulți specialiști subestimează sensibilitatea sistemului climatic al Pământului la gazele cu efect de seră. Hansen consideră că anul 2026 ar putea deveni cel mai cald din întreaga istorie a observațiilor.

O confirmare suplimentară a acestei tendințe îngrijorătoare a fost oferită și de oamenii de știință ai serviciului european de monitorizare a climei Copernicus. Conform datelor publicate, sistemul climatic al Pământului acumulează căldură mai rapid ca niciodată în perioada observațiilor.

Autorii unui studiu internațional, realizat de 70 de oameni de știință din 17 țări, au ajuns la concluzia că aproape toată încălzirea din ultimul deceniu este legată de activitatea umană. Unul dintre indicatorii-cheie este considerat dezechilibrul energetic al Pământului – diferența dintre cantitatea de energie primită de la Soare și energia pe care planeta o radiază înapoi în spațiu. În ultimele decenii, acest indicator a crescut aproximativ de două ori, ceea ce indică o accelerare continuă a schimbărilor climatice.

În a doua jumătate a lunii iunie, o caniculă puternică se va instala peste o mare parte a Europei. Meteorologii prognozează că ziua temperatura va crește regulat până la +35°...+43°.

Sursă
unian.net logounian
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