Cercetătorii au descoperit pericolul alimentelor bogate în proteine: Provoacă cancer și afectează ficatul.

Industria alimentară își crește activ producția de alimente „bogate în proteine”. Potrivit companiei britanice Mintel, în ultimii 10 ani, ponderea produselor și băuturilor cu adaos de proteine s-a dublat la nivel global. Pe rafturile magazinelor pot fi găsite aproape orice tip de produse etichetate ca având „conținut ridicat de proteine” — de la prăjituri și batoane de ciocolată până la tăiței. Totuși, experții îndeamnă consumatorii să rămână vigilenți și să nu cadă orbește în capcanele marketingului, transmite mentoday.ru.

În jurul produselor bogate în proteine s-a format mitul beneficiilor lor incontestabile pentru sănătate. Astfel, alimentele cu adaosuri bogate în proteine au început treptat să înlocuiască în dietă produsele integrale, bogate în nutrienți.

Cardiologul Dariush Mozaffarian a comparat într-o postare recentă pe LinkedIn popularitatea proteinelor cu obsesia pentru produsele „low fat” din anii 1990. „Proteina ridicată este noul „low fat”: un truc de marketing care ajută la vânzarea de alimente ultraprocesate”, consideră medicul. Potrivit lui, dacă un produs are menționat un conținut ridicat de proteine, acesta este adesea un semn că ar trebui evitat.

Îngrijorările cardiologului sunt împărtășite și de nutriționista britanică Carrie Ruxton. „Ceea ce spune Mozaffarian se referă la alimentele puternic procesate care au fost etichetate cu proteine doar pentru a profita de trend. Este o formă de înșelare a consumatorilor, care poate afecta sănătatea”, susține experta.

Dar cât de periculoase sunt, de fapt, produsele „bogate în proteine”? Mozaffarian afirmă că suprasolicitarea organismului cu proteine — mai ales în lipsa antrenamentelor de forță — poate duce la creșterea nivelului de insulină și la activarea sintezei grăsimilor în ficat. „Se întâmplă același lucru ca în cazul consumului ridicat de zahăr sau amidon”, explică medicul.

În plus, cercetători spanioli au stabilit în 2024 că aproximativ 90% dintre produsele bogate în proteine de pe piața locală conțineau nu doar proteine, ci și cantități mari de grăsimi și sodiu, iar unele includeau și îndulcitori. Unii oncologi consideră că consumul frecvent al acestor produse ar putea crește riscul de cancer, însă această legătură nu este încă dovedită științific.

La rândul ei, Ruxton subliniază că proteinele în sine nu sunt periculoase dacă sunt consumate în limite sigure, între 0,8 și 2 grame pe kilogram de greutate corporală. „Riscul pentru sănătatea metabolică provine în principal din excesul de calorii și dintr-o dietă săracă în alți nutrienți esențiali”, a explicat nutriționista.