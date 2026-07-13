theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
13 Iulie 2026, 07:00
23
Copiază linkul
Link copiat

Cercetătorii au avertizat despre intensificarea fenomenului El Niño, care ar putea schimba vremea pe Pământ

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, temperatura apei în zona tropicală a Oceanului Pacific continuă să crească, iar specialiștii nu exclud ca acest fenomen să devină unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii.

Cercetătorii au avertizat despre intensificarea fenomenului El Niño, care ar putea schimba vremea pe Pământ.
Cercetătorii au avertizat despre intensificarea fenomenului El Niño, care ar putea schimba vremea pe Pământ.

El Niño este un fenomen climatic natural care apare atunci când temperatura suprafeței apei în partea centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial crește. Aceste schimbări influențează circulația atmosferică, ceea ce duce la modificări ale precipitațiilor, temperaturii aerului și altor procese meteorologice mult dincolo de regiune, scrie cnn.com.

Potrivit estimărilor Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a SUA (NOAA), probabilitatea ca El Niño să persiste până la începutul anului 2027 rămâne ridicată. Specialiștii notează că, în cazul unei dezvoltări continue a fenomenului, acesta ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din istoria observațiilor.

Cercetătorii subliniază că efectele vor varia în funcție de regiune. În unele țări se așteaptă o creștere a cantității de precipitații, ceea ce mărește riscul de inundații și viituri. În altele, dimpotrivă, va crește probabilitatea unor secete prelungite și deficit de apă, ceea ce poate afecta agricultura și alimentarea cu apă.

Totodată, El Niño poate influența temperatura globală. Căldura suplimentară acumulată în ocean este transmisă atmosferei, ceea ce poate duce la creșterea temperaturii medii pe planetă. Oceanele și aerul mai calde creează, de asemenea, condiții pentru intensificarea valurilor de căldură, ploilor torențiale și anumitor tipuri de furtuni.

Specialiștii monitorizează evoluția situației cu ajutorul sateliților, balizelor oceanice și modelelor climatice. Aceste date permit ajustarea prognozelor și avertizarea din timp a țărilor și regiunilor care ar putea fi afectate de cele mai grave consecințe.

Climatologii menționează că prevenirea fenomenului El Niño este imposibilă, deoarece face parte din sistemul climatic natural al Pământului. Totuși, prognozele la timp permit pregătirea pentru eventualele fenomene meteorologice extreme, reducerea riscurilor pentru populație și diminuarea pagubelor cauzate de dezastre naturale.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici