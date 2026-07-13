Cercetătorii au avertizat despre intensificarea fenomenului El Niño, care ar putea schimba vremea pe Pământ.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, temperatura apei în zona tropicală a Oceanului Pacific continuă să crească, iar specialiștii nu exclud ca acest fenomen să devină unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii.

El Niño este un fenomen climatic natural care apare atunci când temperatura suprafeței apei în partea centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial crește. Aceste schimbări influențează circulația atmosferică, ceea ce duce la modificări ale precipitațiilor, temperaturii aerului și altor procese meteorologice mult dincolo de regiune, scrie cnn.com.

Potrivit estimărilor Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a SUA (NOAA), probabilitatea ca El Niño să persiste până la începutul anului 2027 rămâne ridicată. Specialiștii notează că, în cazul unei dezvoltări continue a fenomenului, acesta ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din istoria observațiilor.

Cercetătorii subliniază că efectele vor varia în funcție de regiune. În unele țări se așteaptă o creștere a cantității de precipitații, ceea ce mărește riscul de inundații și viituri. În altele, dimpotrivă, va crește probabilitatea unor secete prelungite și deficit de apă, ceea ce poate afecta agricultura și alimentarea cu apă.

Totodată, El Niño poate influența temperatura globală. Căldura suplimentară acumulată în ocean este transmisă atmosferei, ceea ce poate duce la creșterea temperaturii medii pe planetă. Oceanele și aerul mai calde creează, de asemenea, condiții pentru intensificarea valurilor de căldură, ploilor torențiale și anumitor tipuri de furtuni.

Specialiștii monitorizează evoluția situației cu ajutorul sateliților, balizelor oceanice și modelelor climatice. Aceste date permit ajustarea prognozelor și avertizarea din timp a țărilor și regiunilor care ar putea fi afectate de cele mai grave consecințe.

Climatologii menționează că prevenirea fenomenului El Niño este imposibilă, deoarece face parte din sistemul climatic natural al Pământului. Totuși, prognozele la timp permit pregătirea pentru eventualele fenomene meteorologice extreme, reducerea riscurilor pentru populație și diminuarea pagubelor cauzate de dezastre naturale.