Ceaiul popular Matcha poate fi periculos.

În ultima vreme, ceaiul „Matcha” a câștigat o popularitate fără precedent în întreaga lume. Însă acum mulți iubitori ai acestei băuturi verzi se tem că ar putea împiedica absorbția fierului de către organism.

Dietologul Nicole Ludlam-Rein afirmă că matcha într-adevăr împiedică absorbția fierului în organism, dar mult depinde de context, scrie Independent, preluat de focus.ua.

Expertul spune că aceste îngrijorări sunt cauzate de conținutul ridicat de taninuri din băutură, care reprezintă un grup de compuși vegetali amari. Aceștia se găsesc și în cafea, vin roșu și ciocolată neagră.

„Exact aceste taninuri influențează absorbția fierului de către organism”, a explicat Ludlam-Rein.

Când bei matcha, taninurile acționează ca un magnet în intestinul tău. Ele se leagă de fier — în special de fierul non-hem, care se găsește în produsele vegetale, precum spanacul, fasolea și lintea. Ca rezultat, se formează un complex solid care nu poate fi absorbit de tractul digestiv.

Problema este că matcha este făcută din frunze întregi de ceai, unde concentrația de taninuri este foarte mare. Prin urmare, matcha afectează absorbția fierului mult mai puternic decât ceaiul obișnuit sau cafeaua.

Pentru majoritatea oamenilor, o ceașcă de matcha pe zi nu va afecta sănătatea, spune expertul. Persoanele care urmează o dietă echilibrată nu vor resimți efecte negative din consumul de matcha.

Dar există două grupuri de persoane care ar trebui să fie mai prudente cu matcha.

Primul grup este format din vegani și vegetarieni. Deoarece persoanele care consumă alimente vegetale se bazează exclusiv pe surse non-hem de fier, consumul excesiv de matcha poate epuiza rezervele de fier în timp.

Al doilea grup este reprezentat de persoanele cu nivel scăzut de fier. Dacă ai deja probleme în menținerea nivelului de fier sau ți s-a diagnosticat anemie în urma unei analize de sânge, este deosebit de important să acorzi atenție factorilor care pot influența capacitatea organismului tău de a absorbi fierul.

Chiar dacă faci parte din aceste grupuri, nu este necesar să renunți complet la băutura ta verde preferată. Există câteva sfaturi simple care pot proteja iubitorii de matcha.

„Dacă ai deficit de fier sau nivel scăzut de feritină, încearcă să eviți consumul de matcha imediat înainte sau imediat după mesele bogate în alimente vegetale. Așteaptă cel puțin una-două ore înainte sau după masă”, spune expertul.

După această pauză, organismul are timp să absoarbă fierul înainte ca matcha să poată influența procesul de legare. Adăugarea unei cantități mai mari de vitamina C în dietă poate de asemenea îmbunătăți absorbția fierului non-hem, ceea ce poate neutraliza orice efect al matcha asupra nivelului de fier.