Cardiologii au stabilit doza zilnică sigură de cofeină.

Consumul de până la 400 mg de cofeină pe zi nu crește riscul de tulburări de ritm cardiac sau alte disfuncții cardiace la persoanele fără astfel de afecțiuni, anunță serviciul de presă al Asociației Americane de Cardiologie (AHA).

Această doză corespunde la trei-cinci cești de cafea neagră, fiecare având un volum de aproximativ 240 ml. Autorii nu au găsit dovezi privind creșterea riscului cardiovascular general la acest nivel de consum. Consumul moderat de cafea poate fi, de asemenea, asociat cu un risc mai scăzut de boli de inimă, insuficiență cardiacă și accident vascular cerebral la unele persoane, scrie newsroom.heart.org.

Studiile au indicat un risc mai scăzut de fibrilație atrială la iubitorii de cafea, dar au evidențiat și o frecvență mai mare a contracțiilor ventriculare premature. Analiza datelor participanților a arătat că una-trei cești de cafea pe zi nu creșteau riscul de fibrilație atrială și alte tulburări ale ritmului cardiac.

Dozele mari de cofeină, inclusiv cele din băuturile energizante și shot-urile energizante, pot crește tensiunea arterială și riscul de aritmie. Autorii au îndemnat să nu se extrapoleze concluziile despre cafeaua obișnuită la astfel de băuturi.

Majoritatea studiilor au fost observaționale și nu au demonstrat o legătură cauzală. Reacția la cofeină depinde, de asemenea, de vârstă, starea de sănătate, particularitățile genetice, medicamentele și viteza metabolismului.