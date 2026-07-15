Canicula va deveni și mai periculoasă: Un climatolog avertizează asupra schimbărilor climatice amenințătoare.

Vara anului 2026 s-a dovedit a fi cu adevărat anormală pentru multe țări. Cel mai greu a fost pentru Europa: termometrele au depășit pragul de 40 de grade, ceea ce a dus la un număr mare de victime umane. Totuși, climatologii avertizează: această caniculă nu este o anomalie, ci o schimbare reală, care indică modificări greu reversibile ale climei pe Pământ, transmite mentoday.ru.

Un pronostic îngrijorător legat de schimbările climatice a fost făcut de profesoara Universității Tehnologice din Texas, Catherine Hayhoe. Ea a atras atenția că canicula din ultimele săptămâni nu s-a manifestat doar în Europa, ci și în SUA: conform prognozelor serviciului meteorologic al țării, în această săptămână în Statele Unite vor fi doborâte peste 90 de recorduri de temperatură. Majoritatea acestora vor fi înregistrate noaptea.

Pentru sănătatea umană, acest lucru poate fi foarte periculos, dacă organismul nu se răcește corespunzător pe timpul nopții, riscurile pentru starea sa pot apărea deja a doua zi și se pot agrava din cauza caniculei diurne. Astfel, creșterea temperaturii corpului cu doar câteva grade creează riscul de insolație și mărește efortul inimii.

Potrivit lui Catherine Hayhoe, în ultimii ani vara în întreaga Americă de Nord, la fel ca în întreaga lume, devine tot mai fierbinte, iar sezonul valurilor de căldură – mai lung. „În același timp, valurile de căldură sunt mai intense și mai periculoase decât înainte”, a subliniat profesoara.

Ea consideră că canicula nu mai trebuie percepută ca un fenomen estival obișnuit – condițiile cu care se confruntă astăzi locuitorii planetei s-au schimbat semnificativ față de trecut. „Aceasta nu mai este vara cu care eram obișnuiți. Nu ne putem permite să ignorăm valurile de căldură spunând „este doar vară””, a subliniat climatologul.

În opinia sa, omenirea va trebui să accepte și să recunoască faptul că clima globală se schimbă și că inversarea acestor schimbări nu va fi deloc simplă. De aceea, atât reprezentanții autorităților, cât și fiecare persoană în parte trebuie să ia măsuri pentru a se proteja pe sine, familiile și comunitățile locale, este convinsă expertul.