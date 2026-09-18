Beneficiile călătoriilor scurte și frecvente, demonstrate științific.

Călătoriile joacă un rol mult mai important în menținerea sănătății mintale și a bunăstării decât se credea anterior.

La această concluzie au ajuns oamenii de știință de la Universitatea Sunshine Coast (Australia). Potrivit studiului lor, călătoriile regulate de odihnă sporesc semnificativ nivelul de fericire, consolidează reziliența psihologică și îmbunătățesc calitatea generală a vieții. Este remarcabil faptul că cele mai mari beneficii de pe urma călătoriilor le obțin persoanele care se simt vulnerabile sau gestionează cu dificultate stresul, relatează journals.sagepub.com.

Coordonatorul proiectului de cercetare, conferențiarul universitar Rory Mulcahy, a menționat că turismul nu trebuie perceput ca o simplă pauză în rutina zilnică. Potrivit lui, călătoriile declanșează un ciclu de lungă durată de emoții pozitive, care continuă să funcționeze eficient în psihicul uman chiar și mult timp după revenirea acasă.

Efect terapeutic pentru persoanele vulnerabile

În cadrul cercetării, oamenii de știință au analizat datele unor sondaje la care au participat peste 1 200 de turiști australieni, colectate în trei studii separate desfășurate între 2020 și 2023. Autorii au examinat detaliat legătura dintre sentimentul de fericire, reziliența psihologică, mecanismele de depășire a dificultăților și calitatea vieții.

S-a constatat că persoanele care inițial au abilități slabe de gestionare a stresului sau un nivel ridicat de vulnerabilitate emoțională beneficiază cel mai mult, din punct de vedere mental, de călătoriile frecvente. Emoțiile pozitive generate de schimbarea mediului îi ajută să acumuleze resurse interioare pentru adaptare și dezvoltare personală. Este interesant că, în cazul persoanelor care au deja o reziliență ridicată la stres și un nivel scăzut de vulnerabilitate, acest efect benefic al călătoriilor s-a dovedit a fi mai puțin pronunțat.

Un remediu accesibil împotriva epuizării

Una dintre concluziile-cheie ale cercetătorilor este că, pentru îmbunătățirea sănătății mintale, nu sunt deloc obligatorii călătoriile lungi și costisitoare. Schimbările pozitive la nivel psihic sunt declanșate chiar și de deplasări de scurtă durată și cu buget redus, în apropierea casei. Escapadele scurte, dar regulate, de weekend pot transforma radical calitatea vieții unei persoane pe termen lung.

Pentru instituțiile de stat, studiul oferă un motiv de a investi în dezvoltarea turismului local accesibil, iar pentru psihoterapeuți — de a recomanda oficial pacienților mini-călătorii regulate drept un element al terapiei fundamentat științific.