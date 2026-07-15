Astrofizicienii au explicat de ce prognozele vremii spațiale greșesc atât de des

Furtunile magnetice extreme pot fi de două ori mai puternice decât prevăd modelele actuale.

Astfel de concluzii îngrijorătoare au fost prezentate de oamenii de știință care au analizat măsurătorile vântului solar pe o perioadă de 25 de ani.

Viteza vântului solar, densitatea sa și alți parametri sunt măsurați în punctul Lagrange L1 pentru a prezice cu ce forță va lovi acesta magnetosfera Pământului. Problema este că acest punct se află la o distanță de 1,6 milioane de kilometri, iar pe drumul său spre planeta noastră norii de plasmă suferă numeroase modificări, transmite nature.com.

De aici apar modele incorecte. Construite pe baza rezultatelor mediate a numeroase măsurători, acestea arată o dependență neliniară. Răspunsul geomagnetic crește odată cu intensificarea vântului solar, dar, ajungând la 15–18 mV/m, atinge un platou.

Analiza statistică a peste un milion de măsurători ale vântului solar, realizate de sateliții NASA pe orbita terestră, a oferit un rezultat clar. Corelația dintre puterea vântului solar și intensitatea curenților din atmosfera superioară este directă și nu are plafon.

„Dacă într-adevăr nu există o limită, atunci acest lucru trebuie luat în considerare la modelarea situațiilor extreme. Trebuie să fim mai atenți la manifestările vremii spațiale. Din fericire, cele mai puternice furtuni sunt rare, dar tocmai din acest motiv avem puține date despre ele, iar timpul va arăta ce se va întâmpla în cazul unui eveniment cu adevărat catastrofal, care apare o dată la o mie de ani”, spune fiziciana Maria-Tereza Valah de la Universitatea Lancaster, coautoare a studiului.

Aceasta înseamnă că cele mai puternice furtuni magnetice pot fi de 1,5–2 ori mai intense decât sunt estimate pe baza măsurătorilor vântului solar în punctul Lagrange.

„De obicei pornim de la premisa că valoarea reală trebuie să fie undeva aproape de cea măsurată. Dar teoria probabilităților spune că aceasta este deplasată într-o direcție. Din acest motiv, riscurile vremii spațiale sunt cel mai probabil subestimate”, rezumă astrofizicianul Nitin Sivadas de la Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA, autor principal al cercetării.