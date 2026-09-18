A fost numit ceaiul care ajută la slăbit

Ceaiul de ghimbir intensifică termogeneza, adică ajută organismul să consume mai multă energie chiar și în repaus, ceea ce contribuie la pierderea în greutate.

Despre acest lucru a vorbit medicul gastroenterolog rus Evgheni Belousov, scrie gazeta.ru.

„Ceaiul de ghimbir conține gingerol — o substanță activă cu proprietăți antiinflamatoare și antimicrobiene. Gingerolul încetinește creșterea și înmulțirea bacteriilor și virusurilor. Ghimbirul intensifică termogeneza, ceea ce ajută organismul să consume mai multă energie. Acesta poate contribui la controlul masei corporale și accelerează metabolismul. Se recomandă consumul a câte 100 ml de băutură cu o jumătate de oră înainte de micul dejun sau prânz — acest lucru va ajuta la accelerarea metabolismului și la pregătirea organismului pentru consumul de alimente. Totuși, efectul este moderat și funcționează doar în combinație cu dieta și activitatea fizică”, a explicat medicul.

Totuși, medicul subliniază: fără corectarea alimentației și fără activitate fizică, efectul ceaiului va fi minim. Pentru a slăbi, este necesară crearea unui deficit caloric, ceea ce este posibil printr-o alimentație echilibrată și antrenamente regulate.

„Însă ghimbirul are contraindicații. Este vorba despre afecțiuni ale tractului gastrointestinal: gastrită cu aciditate ridicată, ulcer gastric și duodenal, leziuni erozive. Ghimbirul poate irita mucoasa și provoca exacerbări. De asemenea, trebuie manifestată prudență în cazul litiazei biliare: ghimbirul stimulează eliminarea bilei, ceea ce, în prezența calculilor, poate provoca spasm, durere sau blocarea canalului. În plus, un astfel de ceai poate scădea tensiunea arterială și intensifica efectul medicamentelor hipotensive”, a declarat medicul.