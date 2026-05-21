A fost descoperită o nouă metodă activă de ardere a grăsimilor: Minus un kilogram în 6 săptămâni fără diete.

Cercetătorii de la Universitatea Nottingham și Centrul Medical Universitar Leiden au prezentat date conform cărora expunerea regulată la frig prin purtarea vestelor speciale sau prin dușuri reci contribuie la scăderea în greutate. Rezultatele studiului au fost prezentate la Congresul European privind Obezitatea de la Istanbul.

După cum relatează The Guardian, oamenii de știință au stabilit că temperaturile scăzute activează în organism țesutul adipos brun, care începe să ardă activ caloriile pentru a produce căldură.

În experimentul principal au participat 47 de adulți voluntari, care sufereau de obezitate sau aveau exces de greutate. Jumătate din grup a fost rugată să poarte zilnic, timp de șase săptămâni, o vestă răcoritoare și o centură lombară. Aceste dispozitive conțineau pachete cu gel, care erau congelate peste noapte și mențineau o temperatură de 15 °C.

Participanții le purtau peste un tricou subțire în fiecare dimineață timp de două ore, fără a-și schimba stilul de viață sau nivelul de activitate.

Pe parcursul celor șase săptămâni de observație, grupul expus la frig a pierdut în medie 0,9 kg, iar această greutate a fost aproape în totalitate din masa grasă. În același timp, participanții din grupul de control, care nu au folosit vestele răcoritoare, au câștigat în medie 0,6 kg.

Doctorița Mariett Boon de la Centrul Medical al Universității Leiden a menționat că acest studiu este unul dintre primele care examinează efectele expunerii prelungite la frig asupra persoanelor cu exces de greutate.

Potrivit ei, astfel de veste pot deveni un supliment accesibil la dietă și exerciții fizice, deoarece sunt ușor de utilizat acasă.

Profesoara Helen Badj de la Universitatea Nottingham a explicat partea fiziologică a procesului. Răcirea zilnică antrenează țesutul adipos brun, determinându-l să funcționeze mai activ. Pe lângă pierderea directă a grăsimii, acest proces are un impact complex asupra indicatorilor de sănătate: stabilizează nivelul lipidelor și al glucozei din sânge și reduce intensitatea proceselor inflamatorii.

Oamenii de știință consideră că această stimulare poate servi ca prevenție împotriva bolilor cardiovasculare.

În prezent, specialiștii au început să studieze alte forme de expunere la frig. În Olanda se desfășoară un experiment separat cu 34 de femei, scopul căruia este să verifice eficiența dușului rece. Conform protocolului, jumătate dintre participante fac în fiecare dimineață un duș rece timp de 90 de secunde, la cea mai scăzută temperatură.

Cercetătorii au emis ipoteza că dușul scurt cu apă rece și înotul în apă rece pot avea un efect comparabil cu purtarea vestei.

Totuși, autorii studiului subliniază diferențe importante între metode. Purtarea vestei răcoritoare asigură o expunere prelungită la o temperatură moderat scăzută, în timp ce dușul oferă un frig mult mai intens pe o perioadă scurtă.

Cu toate acestea, oamenii de știință avertizează împotriva comparării directe a acestor metode cu înotul în apă rece, deoarece scufundarea în apă deschisă provoacă un „șoc termic” care afectează organismul în mod diferit.