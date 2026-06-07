A fost descoperită o bacterie care încetinește recâștigarea greutății.

Un nou studiu, publicat în revista Nature Medicine, propune o abordare neașteptată pentru rezolvarea uneia dintre principalele probleme ale dietologiei – recâștigarea greutății după slăbire. Un rol cheie în acest proces ar putea fi jucat de un anumit tip de bacterii intestinale – Akkermansia muciniphila.

Este bine cunoscut faptul că organismul se opune activ pierderii kilogramelor. După slăbire, se declanșează mecanisme biologice care provoacă revenirea greutății: crește senzația de foame, metabolismul încetinește, se modifică fondul hormonal care reglează apetitul. Autorii studiului au presupus că „colonizarea” intestinului cu o anumită bacterie poate atenua această reacție a organismului.

Ce a arătat studiul

Akkermansia muciniphila este un locuitor comun al stratului mucoasei intestinale umane. Ea se hrănește cu mucine – proteine și zaharuri din care este alcătuit acest mucus – și este considerată un element important pentru menținerea barierei de protecție a intestinului. Studii anterioare au asociat deja un nivel ridicat al acestei bacterii cu un control mai bun al zahărului din sânge și, în general, cu un metabolism mai sănătos, în timp ce la persoanele cu obezitate și diabet de tip 2 cantitatea acesteia este adesea scăzută.

În noul studiu au participat 90 de persoane cu supraponderalitate sau obezitate. În prima etapă, participanții au consumat timp de opt săptămâni exclusiv un amestec hipocaloric – supe și shake-uri cu o valoare energetică totală de 800–900 de calorii pe zi. Cei care au reușit să piardă cel puțin 8% din greutatea corporală au trecut la faza următoare.

Apoi participanții au fost împărțiți în două grupuri. Unii au luat zilnic un supliment cu Akkermansia muciniphila pasteurizată, alții – placebo. Un detaliu important: au fost folosite bacterii termic tratate, nu vii. Acest lucru poate părea o eroare. Totuși, cercetările arată că proprietățile benefice pot consta nu în microbii înșiși, ci în componentele celulelor lor, iar pasteurizarea poate chiar să amplifice acest efect. Pe parcursul următoarelor 24 de săptămâni, subiecții au urmat recomandări generale pentru o alimentație sănătoasă, dar puteau mânca cât doreau.

Rezultatele studiului sunt încurajatoare, dar nu trebuie așteptate minuni. În jumătate de an, participanții care au luat bacteria au câștigat în medie aproximativ 1,2 kg, în timp ce în grupul placebo această valoare a fost de 3,2 kg. Astfel, suplimentul nu a prevenit creșterea în greutate, dar a încetinit-o semnificativ. În plus, la cei care au luat Akkermansia muciniphila, oamenii de știință au observat o îmbunătățire a sensibilității la insulină, ceea ce indică un efect pozitiv al bacteriei asupra metabolismului.

Un nou remediu: probleme și perspective

Totuși, concluziile oamenilor de știință trebuie privite cu prudență. În primul rând, nu se cunosc efectele pe termen lung ale administrării unui astfel de „supliment bacterian”. Eșantionul a fost mic, iar perioada de monitorizare s-a limitat la doar șase luni după slăbire. În al doilea rând, eficiența ar fi putut depinde de compoziția inițială a microbiotei: cei mai mulți beneficiari pentru metabolism au fost oamenii cu un nivel inițial scăzut de Akkermansia. De asemenea, participanților li s-a oferit sprijin din partea dieteticienilor, ceea ce ar fi putut influența rezultatul final.

Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că pentru a susține populația de bacterii benefice nu sunt neapărat necesare suplimentele farmaceutice. O dietă bogată în fibre prebiotice (care se găsesc în ceapă, usturoi, praz, sparanghel și cereale integrale), precum și în polifenoli (prezenți în fructe de pădure și struguri) poate crea în intestin un mediu favorabil pentru creșterea naturală a Akkermansia muciniphila.

În ciuda perspectivelor promițătoare, acest remediu nu este o panacee. Greutatea este reglată printr-o interacțiune complexă între genetică, stil de viață și mediu. Totuși, descoperirea subliniază rolul important al microbiomului intestinal în metabolism și oferă speranța că, în viitor, abordările pentru slăbire vor fi construite nu doar pe numărarea caloriilor, ci și pe starea „ecosistemului intern” al omului.