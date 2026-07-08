7,6 miliarde de oameni vor putea observa asteroidul Apophis.

Pentru observarea obiectului, care are dimensiunea a aproximativ trei terenuri de fotbal, nu va fi necesar un echipament special.

În acest moment, spre Pământ se îndreaptă cu viteză asteroidul Apophis – un corp ceresc cu un diametru de peste 360 de metri, numit după șarpele egiptean antic Apop, simbolizând haosul și întunericul. Oamenii de știință îl numesc primul asteroid din istorie al cărui trecere vizibilă pe lângă planeta noastră a fost prezisă cu precizie până la zi. Dar Apophis se remarcă și printr-un alt detaliu important: aproape întreaga populație a globului va putea să-l vadă cu ochiul liber, transmite mentoday.ru.

Cine și când va putea vedea Apophis

Potrivit portalului Space.com, oamenii de știință continuă să urmărească traiectoria lui Apophis și să determine tot mai precis momentul maximului apropiere de Pământ. Conform ultimelor calcule ale astronomilor, asteroidul se va apropia la distanța minimă posibilă de planeta noastră pe 13 aprilie 2029.

Succesul observațiilor corpului ceresc va depinde de o serie de factori – inclusiv de acoperirea cu nori și de nivelul de poluare luminoasă. Totuși, specialiștii consideră că 90% din populația Pământului – adică 7,6 miliarde de oameni – vor avea posibilitatea să-l observe pe Apophis.