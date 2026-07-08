7,6 miliarde de oameni vor putea observa asteroidul Apophis
Pentru observarea obiectului, care are dimensiunea a aproximativ trei terenuri de fotbal, nu va fi necesar un echipament special.
În acest moment, spre Pământ se îndreaptă cu viteză asteroidul Apophis – un corp ceresc cu un diametru de peste 360 de metri, numit după șarpele egiptean antic Apop, simbolizând haosul și întunericul. Oamenii de știință îl numesc primul asteroid din istorie al cărui trecere vizibilă pe lângă planeta noastră a fost prezisă cu precizie până la zi. Dar Apophis se remarcă și printr-un alt detaliu important: aproape întreaga populație a globului va putea să-l vadă cu ochiul liber, transmite mentoday.ru.
Cine și când va putea vedea Apophis
Potrivit portalului Space.com, oamenii de știință continuă să urmărească traiectoria lui Apophis și să determine tot mai precis momentul maximului apropiere de Pământ. Conform ultimelor calcule ale astronomilor, asteroidul se va apropia la distanța minimă posibilă de planeta noastră pe 13 aprilie 2029.
Succesul observațiilor corpului ceresc va depinde de o serie de factori – inclusiv de acoperirea cu nori și de nivelul de poluare luminoasă. Totuși, specialiștii consideră că 90% din populația Pământului – adică 7,6 miliarde de oameni – vor avea posibilitatea să-l observe pe Apophis.
Pentru a vedea obiectul nu va fi nevoie nici măcar de echipament specializat. Potrivit astronomilor, pe cer Apophis va arăta ca un punct luminos vizibil, care se va deplasa lent pe o distanță comparabilă cu diametrul discului complet al Lunii, în aproximativ 60 de secunde.
Momentan nu există imagini optice detaliate ale lui Apophis – este prea departe pentru a fi urmărit de sondele spațiale. Totuși, cercetătorii cred că asteroidul are o formă alungită, bilobată, asemănătoare cu o arahidă. Suprafața obiectului este, cel mai probabil, acoperită cu regolitiu – un amestec friabil de praf și fragmente stâncoase, ca la alți asteroizi stâncoși.
Asteroidul se mișcă în jurul Soarelui pe o orbită eliptică alungită. Traiectoria sa traversează zona interioară a Sistemului Solar, intersectând orbitele planetelor Venus, Pământ și Marte.
Viteza medie de deplasare a lui Apophis este de 30,7 kilometri pe secundă. Totuși, în momentul apropierii maxime de Pământ, viteza sa va scădea până la 5,6 kilometri pe secundă, comparabilă cu viteza unei rachete balistice intercontinentale.
Deși Apophis va trece destul de aproape de planeta noastră, oamenii de știință exclud momentan posibilitatea unei coliziuni cu Pământul. Conform calculelor lor, dacă o astfel de amenințare ar apărea, nu se va întâmpla mai devreme de peste 100 de ani. Cu toate acestea, Apophis este inclus formal pe lista asteroizilor potențial periculoși – în această listă intră orice corp spațial mai mare de 140 de metri care se apropie de Pământ.