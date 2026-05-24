Usik l-a învins pe kickboxerul Rico Verhoeven în lupta pentru titlu.

Meciul a avut loc pe fundalul piramidelor egiptene din Giza. Usik a câștigat prin knockout tehnic în runda a 11-a.

Usik, în vârstă de 39 de ani, deține și centurile de campion ale Federației Internaționale de Box (IBF) și Asociației Mondiale de Box (WBA), însă în lupta cu Verhoeven a fost pus în joc doar titlul WBC.

Usik a câștigat toate cele 25 de meciuri pe ringul profesionist. Înainte de lupta cu Verhoeven, el a urcat ultima dată în ring pe 20 iulie 2023, pe stadionul „Wembley” din Londra, unde l-a făcut knockout în runda a cincea pe britanicul Daniel Dubois, în meciul revanșă pentru titlul de campion absolut mondial la categoria grea. Usik a renunțat voluntar la titlul WBO în noiembrie 2023.

Verhoeven, în vârstă de 37 de ani, a deținut titlul de campion Glory (cel mai mare promotoriat de kickboxing) la categoria grea timp de 4.220 de zile (peste 11 ani), obținând 26 de victorii consecutive ca și campion. De asemenea, el este recordmanul organizației după numărul de victorii în meciuri pentru titlu (14). În boxul profesionist, Verhoeven a disputat doar al doilea meci (o victorie, o înfrângere).