Un militar moldovean a devenit vicecampion mondial universitar la sporturile de contact.

Sportivul, care este soldat clasa I în Armata Națională, s-a clasat pe locul II la categoria sa de greutate, reușind una dintre cele mai importante performanțe ale delegației Republicii Moldova la competiția universitară internațională, transmite noi.md.

Potrivit Ministerului Apărării, acest rezultat reprezintă o confirmare a disciplinei, perseverenței și pregătirii demonstrate de militarii Armatei Naționale în cadrul competițiilor sportive de nivel înalt.

Instituția a subliniat că Ion Demian a reprezentat Republica Moldova cu demnitate pe arena internațională. Campionatul Mondial Universitar FISU la sporturile de contact are loc în perioada 8–13 iunie 2026 și reunește aproximativ 1.500 de participanți din circa 50 de țări.

Evenimentul este considerat una dintre cele mai importante competiții universitare dedicate disciplinelor de contact.