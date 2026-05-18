Un jucător din Moldova și-a înscris un autogol în timp ce era întins pe gazon.

Meciul din play-out-ul SuperLigii din Moldova dintre Real Sireți și Oguzsport s-a terminat cu un scor incredibil. Echipa gazdă a înscris de cinci ori, iar scorul final a fost 5-2. Oguzsport a deschis scorul, însă a urmat un val ofensiv al lui Real Sireți, care a înscris de patru ori până la pauză. Oaspeții au mai dat un gol până la final, mai exact un autogol demn de cele mai bune filme de comedie, relatează unimedia.info.

Tânărul Valentin Rebeja a căzut în propriul careu în urma unui duel și a rămas întins pe gazon. Numărul 10 de la Oguzsport a vrut să tragă la poartă, însă execuția sa a fost lamentabilă. Mingea trecea la câțiva metri buni de poartă, însă întâmplarea a făcut ca traiectoria balonului să se intersecteze cu adversarul căzut la sol. Mingea l-a lovit pe Rebeja și a ricoșat direct în poarta celor de la Real Sireți.

Până și portarul, care ieșise din poartă pentru a-și ajuta coechipierul, a rămas perplex în urma a ceea ce a văzut.

Arbitrul a validat reușita, însă Oguzsport tot a pierdut partida.