theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
18 Mai 2026, 13:53
19 438
Copiază linkul
Link copiat

Un jucător din Moldova și-a înscris un autogol în timp ce era întins pe gazon

La meciul dintre echipele Real Sireți și Oguzsport din Superliga Moldovei, un fotbalist și-a înscris în propria poartă deși era accidentat și întins pe gazon.

Un jucător din Moldova și-a înscris un autogol în timp ce era întins pe gazon.
Un jucător din Moldova și-a înscris un autogol în timp ce era întins pe gazon.

Meciul din play-out-ul SuperLigii din Moldova dintre Real Sireți și Oguzsport s-a terminat cu un scor incredibil. Echipa gazdă a înscris de cinci ori, iar scorul final a fost 5-2. Oguzsport a deschis scorul, însă a urmat un val ofensiv al lui Real Sireți, care a înscris de patru ori până la pauză. Oaspeții au mai dat un gol până la final, mai exact un autogol demn de cele mai bune filme de comedie, relatează unimedia.info.

Tânărul Valentin Rebeja a căzut în propriul careu în urma unui duel și a rămas întins pe gazon. Numărul 10 de la Oguzsport a vrut să tragă la poartă, însă execuția sa a fost lamentabilă. Mingea trecea la câțiva metri buni de poartă, însă întâmplarea a făcut ca traiectoria balonului să se intersecteze cu adversarul căzut la sol. Mingea l-a lovit pe Rebeja și a ricoșat direct în poarta celor de la Real Sireți. 

Până și portarul, care ieșise din poartă pentru a-și ajuta coechipierul, a rămas perplex în urma a ceea ce a văzut. 

Arbitrul a validat reușita, însă Oguzsport tot a pierdut partida.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici