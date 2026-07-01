Un jucător din Moldova cu o înălțime de 2,16 m, selectat în cadrul draftului NHL de către clubul San Jose.

Alexandru Carmanov, originar din Moldova, a intrat în istorie, devenind unul dintre cei mai înalți jucători selectați vreodată în cadrul draftului NHL.

Clubul „San Jose Sharks” l-a selectat pe fundașul în vârstă de 17 ani în runda a șaptea a draftului din 2026, cu numărul 201.

Din Moldova, o țară fără tradiție în hochei — către draftul celei mai importante ligi de hochei din lume

Carmanov, care măsoară 216 centimetri, a atras atenția scouterilor nu doar prin datele sale fizice unice, ci și prin progresul înregistrat pe gheață, scrie logos-pres.md.

Hocheistul s-a născut în Moldova, unde oportunitățile pentru dezvoltarea profesională în hochei sunt limitate. Drumul său spre un nivel înalt a trecut prin călătorii regulate în străinătate, familia îl ducea pe Alexandru la antrenamente și meciuri în România și Ucraina, pentru a acumula experiență de joc.

Ulterior, Carmanov a ajuns în sistemul clubului rus „Viteaz”, iar apoi și-a continuat dezvoltarea în America de Nord, evoluând în ligile de juniori.

La „San Jose” văd un potențial pentru un proiect pe termen lung

În ciuda dimensiunilor neobișnuite, 216 cm înălțime și 123 kg greutate, specialiștii remarcă nu doar statura hocheistului, ci și capacitatea sa de a se mișca pe gheață.

Directorul de scouting al „San Jose”, Chris Morehouse, l-a numit pe Carmanov un jucător cu mare potențial, subliniind disponibilitatea sa de a lucra la dezvoltare. „Carmanov este un tip grozav, vrea să muncească mult. Este un proiect incredibil pe termen lung”, a declarat reprezentantul clubului.

În mediul hocheistic, Carmanov este deja comparat cu celebrul fundaș slovac Zdeno Chara, unul dintre cei mai înalți jucători din istoria NHL. Totuși, specialiștii notează că fundașul moldovean mai are un drum lung de parcurs până la un posibil debut în liga principală a lumii.

Alegerea lui Carmanov la draftul NHL a fost un eveniment rar pentru sportul moldovenesc. Țara nu este considerată tradițional o putere în hochei și practic nu dispune de o infrastructură dezvoltată pentru pregătirea jucătorilor de nivel înalt.