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16 Iunie 2026, 15:28
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Un jucător al naționalei Spaniei a stabilit un anti-record la Cupa Mondială

Mikel Oyarzabal a devenit primul fotbalist din istoria Campionatului Mondial care nu a atins mingea nici măcar o dată în primele 30 de minute ale meciului.

Un jucător al naționalei Spaniei a stabilit un anti-record la Cupa Mondială.
Un jucător al naționalei Spaniei a stabilit un anti-record la Cupa Mondială.

Atacantul echipei naționale a Spaniei, Mikel Oyarzabal, a stabilit un anti-record în istoria Campionatelor Mondiale, relatează platforma statistică Opta.

În primul meci al Spaniei la CM 2026, contra echipei Capului Verde, Oyarzabal a devenit primul fotbalist din istoria turneului care nu a atins mingea nici măcar o dată în primele 30 de minute ale meciului.

Oyarzabal, în vârstă de 29 de ani, a jucat în total 54 de meciuri pentru echipa națională a Spaniei și a marcat 25 de goluri. La nivel de club, fotbalistul evoluează pentru Real Sociedad.

În faza grupelor, spaniolii se vor întâlni, de asemenea, cu Arabia Saudită (21 iunie) și cu Uruguay (27 iunie).

Campionatul Mondial de fotbal, cu participarea a 48 de echipe naționale, se va încheia pe 19 iulie. Turneul are loc în Statele Unite, Canada și Mexic.

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