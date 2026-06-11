Un american a doborât recordul mondial de 14 ani la 110 metri garduri.

În cursa preliminară a Campionatului Asociației Naționale a Sportului Universitar (NCAA) de la Eugene (statul Oregon), tânărul de 20 de ani Tarp a înregistrat un timp de 12,75 secunde.

Recordul anterior (12,80) îi aparținea americanului Aries Merritt, stabilit în septembrie 2012.

Tarp este campionul mondial de tineret din 2024 la proba de 110 metri garduri.