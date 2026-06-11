theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
11 Iunie 2026, 16:36
2 884
Copiază linkul
Link copiat

Un american a doborât recordul mondial de 14 ani la 110 metri garduri

Atletul american Ja'Kobe Tharp a stabilit un nou record mondial la proba de 110 metri garduri.

Un american a doborât recordul mondial de 14 ani la 110 metri garduri.
Un american a doborât recordul mondial de 14 ani la 110 metri garduri.

În cursa preliminară a Campionatului Asociației Naționale a Sportului Universitar (NCAA) de la Eugene (statul Oregon), tânărul de 20 de ani Tarp a înregistrat un timp de 12,75 secunde.

Recordul anterior (12,80) îi aparținea americanului Aries Merritt, stabilit în septembrie 2012.

Tarp este campionul mondial de tineret din 2024 la proba de 110 metri garduri.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici