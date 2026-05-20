UEFA a aprobat noul format de calificare pentru Campionatele Europene începând cu 2028.

Anterior, la Campionatul European se calificau câștigătoarele grupelor de calificare. Echipele clasate pe locul doi jucau meciuri de baraj. De asemenea, dreptul de a participa la baraj era acordat și câștigătoarelor grupelor din Liga Națiunilor, transmite uefa.com.

Noua concepție a fost elaborată după consultări cu toate asociațiile naționale.

Turneul de calificare va avea o structură pe două niveluri — Liga 1 și Liga 2. În Liga 1 vor intra cele 36 de echipe naționale cele mai puternice, conform rezultatelor din Liga Națiunilor. Acestea vor fi împărțite în trei grupe a câte 12 echipe, formate din trei urne. Fiecare echipă va disputa șase meciuri (două cu adversarii din fiecare urnă). În Liga 2 vor evolua 18 sau 19 echipe naționale.

Biletele directe pentru turneu vor fi obținute de câștigătorii grupelor din Liga 1. Locurile rămase vor fi disputate în play-off, unde vor accede și cele mai bune echipe din Liga 2.

Din sezonul 2028/29, în Liga Națiunilor vor fi trei ligi în loc de patru — câte 18 echipe în fiecare. În cadrul ligilor, echipele vor fi împărțite în trei grupe a câte șase, fiecare urmând să dispute câte șase meciuri (acasă și în deplasare cu echipele din propria urnă și câte un meci cu echipele din celelalte două urne). Deoarece numărul total de participanți este 55, în liga inferioară (Liga C) va exista o grupă cu șapte echipe.

De asemenea, conform noilor reguli, echipa țării gazdă a Campionatului European primește automat biletul, dar va participa în același timp și în turneul de calificare pentru a menține practica competițională și a stabili poziția în următorul sezon al Ligii Națiunilor.

De menționat că concepția prezentată va fi revizuit în lunile următoare. Formatul detaliat, cu toate nuanțele, va fi supus aprobării finale în cadrul ședinței Comitetului Executiv al UEFA din septembrie 2026.