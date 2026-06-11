Suporterii critică FIFA din cauza biletelor care costă mii și milioane de dolari.

FIFA, organul global de conducere al fotbalului, a introdus un sistem de prețuri dinamice care a crescut prețul minim al biletelor pentru meciurile extrem de populare până la sume cu patru cifre, în timp ce prețurile pentru cele mai bune locuri depășesc cu ușurință 10.000 de dolari. Biletele din acest an au devenit cele mai scumpe din istoria turneului, ceea ce a stârnit indignarea suporterilor, transmite focus.ua citând livenowfox.com.

Șeful FIFA, Gianni Infantino, dă vina pe piața americană pentru situația creată.

„În SUA nu poți vedea un meci de fotbal universitar, ca să nu mai vorbim de un meci profesionist de un anumit nivel, cu mai puțin de 300 de dolari. Iar acum este Campionatul Mondial”, a declarat Infantino. Totuși, el a exagerat, deoarece biletele pentru meciurile NFL pot fi cumpărate și cu 150 de dolari.

La mijlocul lunii mai, pe platforma de revânzare a FIFA, cel mai ieftin bilet pentru finala Campionatului Mondial din 19 iulie, pe stadionul MetLife din apropiere de New York, era vândut cu 9.200 de dolari. Cel mai mare preț cerut: 11.499.998,55 dolari. Un bilet pentru finală a fost deja vândut cu 2 milioane de dolari.

Prețurile fluctuează în timp real în funcție de cerere. De exemplu, în mai, FIFA percepea 1.940 de dolari pentru un loc în tribuna superioară la primul meci al echipei masculine a SUA împotriva Paraguayului, pe stadionul SoFi din Inglewood, California, pe 12 iunie. Iar site-ul propriu de revânzare al FIFA percepe suplimentar 15% de la cumpărător și vânzător, sporind astfel profitul organizației fotbalistice pe măsură ce locurile își schimbă proprietarii.

Unul dintre grupurile europene de suporteri de fotbal a numit strategia FIFA „o trădare monumentală”.

Pentru prima dată, mulți fani declară deschis că Campionatul Mondial de fotbal se îndepărtează de interesele spectatorilor obișnuiți și se transformă într-un produs sportiv premium, destinat în primul rând corporațiilor, oaspeților VIP și călătorilor înstăriți.