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11 Iunie 2026, 19:00
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Supercupa UEFA va fi arbitrată de un somalez: SUA i-a interzis acestuia accesul la CM 2026

Somalezul Omar Artan va arbitra meciul pentru Supercupa UEFA dintre Paris Saint-Germain și Aston Villa.

Supercupa UEFA va fi arbitrată de un somalez: SUA i-a interzis acestuia accesul la CM 2026.
Supercupa UEFA va fi arbitrată de un somalez: SUA i-a interzis acestuia accesul la CM 2026.

Meciul dintre câștigătorii Ligii Campionilor și Ligii Europa va avea loc pe 12 august la Salzburg, transmite uefa.com.

Artan, în vârstă de 34 de ani, care a fost inclus de FIFA pe lista celor 52 de arbitri pentru Campionatul Mondial din 2026, a fost refuzat la intrarea în SUA.

O sursă BBC din administrația SUA a declarat că „în timpul verificărilor a fost descoperită informație compromițătoare, inclusiv legături ale lui Artan cu presupuşi membri ai organizațiilor teroriste”. Arbitru african a declarat într-un interviu pentru The New York Times că a fost interogat de grăniceri cu privire la posibile legături cu gruparea somaleză „Al-Shabaab”, despre care spune că nu știe nimic.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a numit situația cu Artan neplăcută, dar a subliniat că organizația nu poate dicta autorităților cine poate intra sau nu în țara lor.

Artan a fost desemnat în 2025 cel mai bun arbitru al continentului de către Confederația Africană de Fotbal (CAF).

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