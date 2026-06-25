theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
25 Iunie 2026, 22:36
1 300
Copiază linkul
Link copiat

Sportivii moldoveni vor primi un grant din partea CIO

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) va acorda, în premieră, un sprijin financiar direct sportivilor calificați la Jocurile Olimpice.

Sportivii moldoveni vor primi un grant din partea CIO.
Sportivii moldoveni vor primi un grant din partea CIO.

Fiecare atlet care obține calificarea la Jocurile Olimpice de vară sau de iarnă va beneficia de un grant în valoare de 10.000 de dolari, transmite realitatea.md.

Decizia a fost aprobată în cadrul programului „Fit for the Future” și marchează o premieră în cei peste 130 de ani de istorie ai mișcării olimpice.

Primii beneficiari ai noii inițiative vor fi participanții la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Pentru implementarea programului, CIO a alocat un fond total de 140 de milioane de dolari.

Printre sportivii care vor primi acest sprijin financiar se numără și reprezentanții Republicii Moldova care au participat la ediția din Italia a Jocurilor Olimpice de iarnă: Alina Stremous, Pavel Magazeev, Maxim Makarov, Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici.

Potrivit CIO, măsura are scopul de a susține sportivii în pregătirea și participarea la competițiile olimpice, oferindu-le resurse suplimentare pentru dezvoltarea carierei sportive.

Următoarea ediție a Jocurilor Olimpice va avea loc în anul 2028, la Los Angeles.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici