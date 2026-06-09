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rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 22:42
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Sportivii moldoveni au câștigat 16 medalii de aur la Campionatul Mondial de Haltere Kettlebell

Sportivii moldoveni au cucerit 16 medalii de aur la Campionatul Mondial de Haltere, desfășurat la Chișinău Arena. Aceștia au urcat pe podium la toate categoriile de vârstă.

Sportivii moldoveni au câștigat 16 medalii de aur la Campionatul Mondial de Haltere Kettlebell.
Sportivii moldoveni au câștigat 16 medalii de aur la Campionatul Mondial de Haltere Kettlebell.

La categoria seniori, Mihail Muntean, care a concurat la categoria de greutate până la 84 kg cu o greutate de 32 kg, a obținut unele dintre cele mai bune rezultate ale competiției, devenind campion mondial la trei discipline: ciclu lung (10 minute), smuls (12 minute) și ciclu lung (30 minute). Nicolae Frangu a câștigat, de asemenea, două medalii de aur la smuls (12 minute) și ciclu lung (30 minute), adăugând și o medalie de bronz la categoria de greutate până la 74 kg cu o greutate de 32 kg, transmite rupor.md.

Doi reprezentanți ai Republicii Moldova, Maxim Cornei și Alexandru Craveț, au devenit, de asemenea, campioni mondiali la disciplinele cu greutatea de 24 kg. Cornei a câștigat două titluri de campion mondial, iar Craveț s-a impus la smuls (12 minute).

La categoria „juniori”, titlurile de campioni mondiali au fost câștigate de Alexandru Zibrițch, Mihail Muntean și Ioan Surchicin. În același timp, Maxim Lucico a urcat pe a doua treaptă a podiumului la disciplina aruncare (30 minute).

Totodată, la categoria „masters”, Nicolae Bîrliba și Mihail Suprovici au devenit campioni mondiali în câte două discipline fiecare, iar Victor Graur a câștigat medalii de aur și bronz. Victor Friniuc a încheiat lista realizărilor delegației moldovenești cu medalii de argint și bronz.

Datorită acestor rezultate, echipa națională a Republicii Moldova a ocupat locul șase în clasamentul general pe echipe.

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