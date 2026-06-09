Sportivii moldoveni au câștigat 16 medalii de aur la Campionatul Mondial de Haltere Kettlebell.

La categoria seniori, Mihail Muntean, care a concurat la categoria de greutate până la 84 kg cu o greutate de 32 kg, a obținut unele dintre cele mai bune rezultate ale competiției, devenind campion mondial la trei discipline: ciclu lung (10 minute), smuls (12 minute) și ciclu lung (30 minute). Nicolae Frangu a câștigat, de asemenea, două medalii de aur la smuls (12 minute) și ciclu lung (30 minute), adăugând și o medalie de bronz la categoria de greutate până la 74 kg cu o greutate de 32 kg, transmite rupor.md.

Doi reprezentanți ai Republicii Moldova, Maxim Cornei și Alexandru Craveț, au devenit, de asemenea, campioni mondiali la disciplinele cu greutatea de 24 kg. Cornei a câștigat două titluri de campion mondial, iar Craveț s-a impus la smuls (12 minute).

La categoria „juniori”, titlurile de campioni mondiali au fost câștigate de Alexandru Zibrițch, Mihail Muntean și Ioan Surchicin. În același timp, Maxim Lucico a urcat pe a doua treaptă a podiumului la disciplina aruncare (30 minute).

Totodată, la categoria „masters”, Nicolae Bîrliba și Mihail Suprovici au devenit campioni mondiali în câte două discipline fiecare, iar Victor Graur a câștigat medalii de aur și bronz. Victor Friniuc a încheiat lista realizărilor delegației moldovenești cu medalii de argint și bronz.

Datorită acestor rezultate, echipa națională a Republicii Moldova a ocupat locul șase în clasamentul general pe echipe.