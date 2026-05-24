theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
24 Mai 2026, 14:45
1 569
Copiază linkul
Link copiat

Sheriff Tiraspol a câștigat Cupa Moldovei pentru a 14-a oară

În meciul final de la Chișinău, echipa din Tiraspol a învins formația „Zimbru” din capitală cu scorul de 2:0.

Sheriff Tiraspol a câștigat Cupa Moldovei pentru a 14-a oară.
Sheriff Tiraspol a câștigat Cupa Moldovei pentru a 14-a oară.

Această victorie i-a permis Sheriff-ului să confirme statutul de cel mai titrat deținător al trofeului din istoria țării.

Soarta meciului a fost decisă de două goluri: în minutul 13 a deschis scorul Jaider Asprilla, iar în minutul 53 avantajul a fost consolidat de Liam Hermesh. „Zimbru” a avut șansa să reducă diferența spre finalul partidei, însă în minutul 80 Matteo Amoroso nu a reușit să transforme un penalty, transmite rupor.md.

Meciul de pe stadionul „Zimbru” a adunat peste 5.000 de spectatori și a fost unul plin de emoții. În prima repriză arbitrul a fost nevoit să oprească jocul timp de șapte minute din cauza fumigenelor aruncate pe teren de suporteri. De asemenea, arbitrul a acordat șapte cartonașe galbene pentru faulturi dure.

Datorită acestei victorii, „Sheriff” și-a asigurat un loc în primul tur preliminar al Ligii Europa. Învinsa în finală, „Zimbru” va evolua și el în cupele europene — echipa va începe parcursul din turul doi al Ligii Conferințelor.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici