Sheriff Tiraspol a câștigat Cupa Moldovei pentru a 14-a oară.

Această victorie i-a permis Sheriff-ului să confirme statutul de cel mai titrat deținător al trofeului din istoria țării.

Soarta meciului a fost decisă de două goluri: în minutul 13 a deschis scorul Jaider Asprilla, iar în minutul 53 avantajul a fost consolidat de Liam Hermesh. „Zimbru” a avut șansa să reducă diferența spre finalul partidei, însă în minutul 80 Matteo Amoroso nu a reușit să transforme un penalty, transmite rupor.md.

Meciul de pe stadionul „Zimbru” a adunat peste 5.000 de spectatori și a fost unul plin de emoții. În prima repriză arbitrul a fost nevoit să oprească jocul timp de șapte minute din cauza fumigenelor aruncate pe teren de suporteri. De asemenea, arbitrul a acordat șapte cartonașe galbene pentru faulturi dure.

Datorită acestei victorii, „Sheriff” și-a asigurat un loc în primul tur preliminar al Ligii Europa. Învinsa în finală, „Zimbru” va evolua și el în cupele europene — echipa va începe parcursul din turul doi al Ligii Conferințelor.