Ronaldo a doborât un record și a marcat la a șasea Cupă Mondială.

Atacantul și căpitanul echipei naționale a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a devenit primul fotbalist din istorie care a marcat gol la șase Campionate Mondiale.

Echipa sa a învins categoric selecționata Uzbekistanului cu scorul de 5-0.

Atacantul și căpitanul echipei naționale a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a devenit primul fotbalist din istorie care a marcat goluri la șase Campionate Mondiale. Anunțul a fost făcut marți, 23 iunie, de Federația Internațională de Fotbal (FIFA), transmite dw.com.

Echipa Portugaliei a învins marți, în meciul din etapa a doua a grupei C, echipa Uzbekistanului cu scorul de 5-0. Ronaldo a marcat două goluri - în minutele 6 și 39 ale partidei. Potrivit agenției dpa, atacantul în vârstă de 41 de ani are acum 10 goluri la șase Campionate Mondiale, ceea ce îl face cel mai bun marcator din istoria turneului.

Ronaldo: „Ne-am întors”

În primul său comentariu pentru jurnaliști după meciul disputat în Houston, SUA, Ronaldo a declarat: „Sunt incredibil de fericit. Cel mai important este că noi, ca echipă, am muncit bine. Am făcut tot posibilul, am meritat asta, am trecut și prin momente dificile. Ne-am întors”, citează agenția dpa.

Acum Portugalia se va confrunta cu Columbia în ultimul meci din faza grupelor pentru primul loc, ceea ce ar putea duce la un sfert de finală captivant cu Argentina și vechiul rival al lui Ronaldo, Lionel Messi. „Nici nu știu ce să spun despre asta. Minunat... ar fi grozav”, a spus Ronaldo. „Dar acum este vorba despre calificarea în următoarea rundă. Cu patru puncte, cred că am reușit deja asta. Sunt foarte fericit”.

CM 2026 se desfășoară în SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie. Campioana mondială en-titre este echipa Argentinei. În finala turneului din 2022, naționala Argentinei a învins echipa Franței.