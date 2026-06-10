Radu Albot și Ilia Snițari aduc prima victorie a Moldovei la Cupa Davis

În primul meci de simplu, Ilia Snițari (ATP 902) l-a învins pe Kalin Ivanovski (ATP 991) cu 6-4, 3-6, 6-1 și a adus primul punct pentru selecționata Republicii Moldova. Ulterior, Radu Albot (ATP 450) a majorat avantajul gazdelor în al doilea meci, după ce adversarul său, Oleg Prihodko (ATP 379), s-a retras în setul al doilea. La momentul abandonului, Albot conducea cu 7-5, 2-0, transmite ipn.md.

Meciul de dublu, disputat între perechile Kalin Ivanovski-Oleg Prihodko și Radu Albot-Ilia Snițari, s-a finalizat înainte de termen, în urma abandonului echipei oaspete, încă din primul set, când scorul era de 5-2. Astfel, selecționata Moldovei s-a impus cu scorul de 2-1.

Tot în grupa B, selecționata Georgiei a dispus de Kosovo cu scorul de 3-0. Mâine, naționala Moldovei are programate meciuri contra reprezentativei Georgiei, cu începere de la ora 10:00.

Competiția din Grupa III a Zonei Europa se desfășoară pe zgură, în perioada 10-13 iunie, la Chișinău. În primele două zile ale competiției, selecționatele vor disputa meciurile din faza grupelor, fiecare echipă urmând să întâlnească toate adversarele din grupă. În ultima zi sunt programate partidele de clasament, care vor decide pozițiile finale și echipele promovate în Grupa II Europa.

Republica Moldova este reprezentată la turneul de la Chișinău de Radu Albot, Ilia Snițari, Mathis Braun și Andrei Gorban. Căpitanul nejucător al echipei este Andrei Ciumac.