Președintele Ecuadorului a declarat zi liberă după calificarea echipei naționale în play-off-ul Cupei Mondiale.

Triumful senzațional asupra echipei Germaniei nu doar că a calificat Ecuadorul în faza eliminatorie a Campionatului Mondial, ci a determinat președintele țării să ia o măsură neobișnuită.

În loc de o zi lucrătoare, ecuadorienii au primit o sărbătoare națională.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina cu referire la declarația oficială a serviciului de presă al președintelui țării.

Președintele Daniel Noboa a semnat personal decretul care declară ziua de 26 iunie liberă pentru toate sectoarele economiei. Principalul scop al autorităților este să permită cetățenilor să împărtășească momentul de unitate și mândrie pentru echipa națională.

„Guvernul național recunoaște devotamentul echipei noastre, care a adus bucurie dincolo de terenurile de fotbal. Este un moment care umple de mândrie întreaga țară”, se arată în documentul oficial.

Rezultatul meciului împotriva Germaniei (2:1) seamănă cu un scenariu autentic de film hollywoodian:

Deja în minutul 2, ecuadorienii au primit un gol rapid, însă în loc să se prăbușească, au reușit să preia inițiativa. În minutul 9, Nilson Angulo a restabilit egalitatea, iar în minutul 77, Gonzalo Plata a adus echipa sud-americană în avantaj cu un șut precis, obținând o victorie istorică.

Pentru țară, acesta este doar al doilea acces în faza eliminatorie din întreaga istorie a participărilor la Campionatul Mondial. Data precedentă când ecuadorienii au trecut de faza grupelor a fost acum exact 20 de ani – în 2006.

Acum, echipa Ecuadorului, care la începutul turneului părea outsider, se pregătește pentru lupta în optimile de finală, iar întreaga țară sărbătorește oficial acest succes.