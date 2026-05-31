Clubul francez de fotbal „Paris Saint-Germain” (PSG) a câștigat din nou trofeul principalului turneu european de cluburi, învingând în seria de lovituri de departajare campioana en-titre a Premier League, echipa londoneză „Arsenal”. Finala sezonului 2025/26 a avut loc la Budapesta, pe „Puskás Aréna”, transmite dw.com.

Timpul regulamentar și prelungirile s-au încheiat la egalitate. Încă din minutul 6, germanul Kai Havertz a marcat în poarta parizienilor. PSG a egalat abia în a doua repriză, când francezul și deținătorul „Balonului de Aur”, Ousmane Dembélé, a transformat un penalty. Soarta meciului a fost decisă la loviturile de departajare.

Scorul la penalty-uri a fost 4-3 în favoarea PSG. „Arsenal” a pierdut din cauza ratării loviturii decisive de către fundașul brazilian al clubului, Gabriel Magalhães.

În lotul PSG se regăsesc jucători din Rusia, Ucraina și Georgia

PSG devine câștigătoare a Ligii Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv. Anterior, această performanță a fost reușită doar de „Real Madrid”.

În lotul clubului francez, câștigători ai trofeului au devenit rusul Matvei Safonov, ucraineanul Ilia Zabarni și georgianul Khvicha Kvaratskhelia.