theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
31 Mai 2026, 09:12
1 056
Copiază linkul
Link copiat

Paris Saint-Germain a câștigat din nou Liga Campionilor

Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain a învins echipa londoneză „Arsenal” în finala Ligii Campionilor. Timpul regulamentar și prelungirile s-au încheiat la egalitate.

Paris Saint-Germain a câștigat din nou Liga Campionilor.
Paris Saint-Germain a câștigat din nou Liga Campionilor.

Soarta meciului a fost decisă la loviturile de departajare, scor 4:3 în favoarea PSG.

Clubul francez de fotbal „Paris Saint-Germain” (PSG) a câștigat din nou trofeul principalului turneu european de cluburi, învingând în seria de lovituri de departajare campioana en-titre a Premier League, echipa londoneză „Arsenal”. Finala sezonului 2025/26 a avut loc la Budapesta, pe „Puskás Aréna”, transmite dw.com.

Soarta meciului a fost decisă la loviturile de departajare

Timpul regulamentar și prelungirile s-au încheiat la egalitate. Încă din minutul 6, germanul Kai Havertz a marcat în poarta parizienilor. PSG a egalat abia în a doua repriză, când francezul și deținătorul „Balonului de Aur”, Ousmane Dembélé, a transformat un penalty. Soarta meciului a fost decisă la loviturile de departajare.

Scorul la penalty-uri a fost 4-3 în favoarea PSG. „Arsenal” a pierdut din cauza ratării loviturii decisive de către fundașul brazilian al clubului, Gabriel Magalhães.

În lotul PSG se regăsesc jucători din Rusia, Ucraina și Georgia

PSG devine câștigătoare a Ligii Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv. Anterior, această performanță a fost reușită doar de „Real Madrid”.

În lotul clubului francez, câștigători ai trofeului au devenit rusul Matvei Safonov, ucraineanul Ilia Zabarni și georgianul Khvicha Kvaratskhelia.

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici