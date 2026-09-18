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bild.de logobild
18 Septembrie 2026, 10:27
16 826
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O sportivă australiană a renunțat la victorie după un incident de diaree în timpul cursei

Sportiva australiană Joanna Witrzyk a renunțat la victorie în competiția Hyrox de la Beijing, după ce a suferit o tulburare digestivă severă în timpul cursei.

O sportivă australiană a renunțat la victorie după un incident de diaree în timpul cursei.
O sportivă australiană a renunțat la victorie după un incident de diaree în timpul cursei.

În pofida acestui fapt, concurenta în vârstă de 24 de ani a continuat cursa și, în cele din urmă, a trecut prima linia de sosire. Imaginile de la competiție au circulat pe rețelele sociale și au stârnit dispute despre motivul pentru care organizatorii nu au oprit-o pe sportivă, scrie bild.de.

„Vreau să-mi cer sincer scuze oamenilor din China, adversarelor mele, spectatorilor și organizatorilor Hyrox. Înainte de start mă simțeam sănătoasă și nu observasem niciun semn de boală”, a scris Joanna Wietrzyk pe Instagram.

Sportiva a cerut anularea rezultatului său și a punctelor acumulate pentru victorie.

„Privind în urmă, ar fi trebuit să mă retrag din cursă. Îmi asum responsabilitatea pentru comportamentul meu și îmi cer scuze pentru inconvenientele cauzate”, a adăugat Wietrzyk.

După incident, cofondatorul Hyrox, Moritz Fürste, a declarat că organizatorii intenționează să modifice regulile, astfel încât asemenea situații să fie reglementate mai clar pe viitor.

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