O sportivă australiană a renunțat la victorie după un incident de diaree în timpul cursei.

Sportiva australiană Joanna Witrzyk a renunțat la victorie în competiția Hyrox de la Beijing, după ce a suferit o tulburare digestivă severă în timpul cursei.

În pofida acestui fapt, concurenta în vârstă de 24 de ani a continuat cursa și, în cele din urmă, a trecut prima linia de sosire. Imaginile de la competiție au circulat pe rețelele sociale și au stârnit dispute despre motivul pentru care organizatorii nu au oprit-o pe sportivă, scrie bild.de.

„Vreau să-mi cer sincer scuze oamenilor din China, adversarelor mele, spectatorilor și organizatorilor Hyrox. Înainte de start mă simțeam sănătoasă și nu observasem niciun semn de boală”, a scris Joanna Wietrzyk pe Instagram.

Sportiva a cerut anularea rezultatului său și a punctelor acumulate pentru victorie.

„Privind în urmă, ar fi trebuit să mă retrag din cursă. Îmi asum responsabilitatea pentru comportamentul meu și îmi cer scuze pentru inconvenientele cauzate”, a adăugat Wietrzyk.

După incident, cofondatorul Hyrox, Moritz Fürste, a declarat că organizatorii intenționează să modifice regulile, astfel încât asemenea situații să fie reglementate mai clar pe viitor.