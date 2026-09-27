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27 Septembrie 2026, 16:30
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Moldova a pierdut în fața Slovaciei în primul meci din Liga Națiunilor

Naționala Moldovei la fotbal a început Liga Națiunilor, sezonul 2026/27, cu o înfrângere. În meciul din 26 septembrie, de la Presov, în Slovacia, echipa a cedat în fața gazdelor cu scorul de 0:2.

Moldova a pierdut în fața Slovaciei în primul meci din Liga Națiunilor.
Moldova a pierdut în fața Slovaciei în primul meci din Liga Națiunilor.

Ambele goluri au fost marcate în prima repriză.

În minutul 32, Mihail Gherasimenkov a trimis mingea în propria poartă. Peste opt minute, Ondrej Duda a transformat un penalty. În repriza secundă, scorul nu s-a schimbat, transmite rupor.md.

În celălalt meci din grupa C3, Insulele Feroe și Kazahstan au remizat, scorul fiind 1:1. După prima etapă, Moldova ocupă ultimul loc în grupă.

Următorul meci, naționala îl va disputa marți, 29 septembrie. La Chișinău, aceasta va juca împotriva Insulelor Feroe. Meciul de pe stadionul „Zimbru” va începe la ora 19:00. 

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