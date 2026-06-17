Messi a egalat recordul Campionatelor Mondiale la numărul de goluri marcate.

Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale, egalându-l pe germanul retras Miroslav Klose, după ce a reușit un hat-trick.

Campionii en-titre — echipa Argentinei — și-au început apărarea titlului cu o victorie convingătoare în fața Algeriei. Jucând al 200-lea meci pentru națională, Messi, în vârstă de 38 de ani, a reușit primul său hat-trick la Campionatul Mondial, scrie bbc.com.

Aceasta a devenit o performanță istorică, deoarece deținătorul a opt trofee „Balonul de Aur” și-a ridicat numărul de goluri la fazele finale ale Campionatelor Mondiale la 16 — egalându-l pe Klose ca cel mai bun marcator din istoria turneului.

În minutul 17, argentinianul a șutat spectaculos în colțul îndepărtat, deschizând scorul.

Jucătorul de 38 de ani a primit mingea de la colegul său de la „Inter Miami”, Rodrigo De Paul, și a șutat pe lângă Luka Zidane — fiul legendarului francez Zinedine Zidane.

Al doilea gol a fost marcat de aproape, aproape de finalul primei ore de joc, când Messi a profitat de o greșeală a lui Zidane, iar în minutul 76 a realizat hat-trick-ul cu un șut puternic de la marginea careului, după ce a recuperat mingea de la Nicolás González.