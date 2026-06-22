Legendarul atacant al echipei naționale a Argentinei, Lionel Messi, a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale de fotbal.

În meciul celei de-a doua etape a fazei grupelor CM 2026 contra Austriei, atacantul de 38 de ani al „Inter” Miami a deschis scorul în minutul 38 — din centrul careului de pedeapsă a finalizat cu un șut plasat în colțul apropiat o centrare a lui Facundo Medina de pe flancul stâng, transmite tsn.ua.

Acesta este al 17-lea gol al lui Messi la Campionatele Mondiale. El a doborât recordul fostului atacant al naționalei Germaniei, Miroslav Klose, pe care l-a egalat în meciul anterior, când a reușit un hat-trick împotriva Algeriei.

Menționăm că înainte de aceasta Messi a ratat un penalty în minutul 9 al meciului cu Austria, șutând pe lângă poartă.

După prima repriză, argentinienii conduc austriecii cu 1-0.

În prima etapă a fazei grupelor, argentinienii au învins categoric Algeria (3-0) datorită hat-trick-ului lui Lionel Messi, în timp ce austriecii au învins Iordania (3-1).

Celălalt meci din etapa a doua a grupei J dintre echipele Iordaniei și Algeriei va avea loc marți, 23 iunie, la ora 06:00, ora Kievului.

CM 2026 se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie în trei țări — SUA, Mexic și Canada. Este primul Mondial la care participă 48 de echipe — cel mai mare număr din istoria turneului. Între 1998 și 2022, Campionatele Mondiale s-au jucat în format cu 32 de echipe.

Toți participanții la CM 2026 sunt împărțiți în 12 grupe, fiecare cu câte patru echipe. Primele două clasate din fiecare grupă și opt echipe de pe locul trei vor accede în optimile de finală. Ulterior, se va desfășura faza eliminatorie în format de meciuri unice, cu eliminare directă.