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realitatea.md logorealitatea
3 August 2026, 11:14
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Luptătorii moldoveni au cucerit trei medalii la un turneu internațional din Turcia

Echipa națională a Republicii Moldova la lupte libere a evoluat cu succes la un turneu internațional Hasan Gemici & Gazanfer Bilge, care s-a desfășurat în orașul turc Kocaeli.

Luptătorii moldoveni au cucerit trei medalii la un turneu internațional din Turcia.
Luptătorii moldoveni au cucerit trei medalii la un turneu internațional din Turcia.

În urma competițiilor, sportivii moldoveni au obținut o medalie de aur și două de bronz, transmite realitatea.md.

Eroul principal al turneului a fost Vasile Diaconu, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria de greutate până la 70 kg și a adus echipei naționale premiul de aur.

Medaliații cu bronz ai competiției au fost Adrian Grosul (până la 92 kg) și Ion Demian (până la 97 kg). Un alt reprezentant al Republicii Moldova, Eugen Mihalcean, s-a oprit la un pas de medalie, ocupând locul cinci.

În total, la turneu, Republica Moldova a fost reprezentată de nouă luptători, sub conducerea antrenorului principal al lotului masculin, Roman Dermenji.

Turneul internațional „Hasan Gemici & Gazanfer Bilge” adună anual cei mai buni luptători din diferite țări și este considerat una dintre etapele-cheie de pregătire pentru viitoarele competiții internaționale.

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