Locuitorii din New York vor primi 1.000 de bilete la Campionatul Mondial, la un preț record de mic.

Acestea vor fi distribuite locuitorilor orașului printr-o loterie, la prețul de 50 de dolari fiecare.

Biletele sunt pentru șapte meciuri care vor avea loc pe arena „MetLife” din New Jersey. Este vorba despre cinci partide din faza grupelor (Brazilia – Maroc, 13 iunie; Franța – Senegal, 16 iunie; Norvegia – Senegal, 22 iunie; Ecuador – Germania, 25 iunie; și Panama – Anglia, 27 iunie), precum și despre meciurile din optimile și șaisprezecimile de finală, transmite nytimes.com.

Locurile sunt situate în tribuna superioară a stadionului, care are o capacitate de 82.000 de spectatori. Prețul biletelor include și transportul cu autobuzul până la stadion și retur.

Loteria pentru locuitorii celor cinci districte din New York va avea loc între 25 și 30 mai. Într-o zi pot depune cereri cel mult 50.000 de persoane. Câștigătorii vor fi anunțați pe 3 iunie, iar fiecare va putea cumpăra până la două bilete nominale, fără drept de revânzare.

Mamdani a discutat această idee cu Infantino personal, în timpul unei întâlniri la primărie încă din martie, relatează The Athletic. Anterior, într-un interviu pentru publicație, primarul a numit prețurile ridicate stabilite de FIFA „o amenințare care alungă tocmai acei oameni care fac acest joc special” și a făcut apel la lideri să intervină atunci când singurul motiv este profitul.