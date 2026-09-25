Jucătorul naționalei Israelului, eliminat în Liga Națiunilor pentru un gest asemănător cu o împușcătură.

Saied Abu Farchi, după golul marcat în meciul cu echipa Austriei, a scos fanionul de la colț și a făcut, cu ajutorul lui, un gest asemănător cu o împușcătură sau cu o lovitură cu tacul la biliard.

Atacantul naționalei Israelului, Sayed Abu Farkhi, a primit cartonaș roșu pentru celebrarea controversată a golului marcat în meciul din Liga Națiunilor contra echipei Austriei, scrie rbc.ru.

Meciul din Liga B a avut loc la Linz. Abu Farkhi a marcat în minutul 55, egalând scorul la 1:1.

După golul marcat, atacantul a alergat spre fanionul de la colț, l-a scos, a îngenuncheat pe genunchiul drept, a așezat tija pe dosul palmei stângi și a făcut un gest asemănător unei împușcături. După cum notează ESPN, nu este clar ce anume a imitat fotbalistul — o lovitură cu tacul la biliard sau tragerea cu o pușcă.

Arbitrul Gheorghi Cabakov i-a arătat imediat atacantului de la «Colorado Rapids» al doilea cartonaș galben — la numai patru minute după primul — ceea ce a dus la eliminare. Austria a marcat două goluri pe final și a câștigat cu scorul de 3:1.

Selecționerul Israelului, Ran Ben Shimon, s-a arătat surprins de decizia arbitrului bulgar. «De fiecare dată când marchează, el sărbătorește exact așa. Nu a primit niciodată cartonaș galben pentru asta. Acesta este modul lui de a sărbători golurile», îl citează Heute pe antrenor.