Jucătoarea rusă de tenis, Mirra Andreeva, a câștigat turneul de la Roland Garros
Câștigătoarea turneului de tenis de la Roland Garros a devenit rusoaica Mirra Andreeva, în vârstă de 19 ani, care a învins-o în finală, în două seturi, pe poloneza Maja Chwalińska.
Jucătoarea rusă de 19 ani Mirra Andreeva, numărul opt mondial, a devenit câștigătoarea turneului de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al sezonului, transmite dw.com.
În finala care a avut loc sâmbătă, 6 iunie, sportiva care a evoluat sub statut neutru a învins în două seturi jucătoarea poloneză Maja Chwalińska, clasată neașteptat pe locul 114 mondial, care a ajuns până în finală. Meciul s-a încheiat cu scorul 6:3, 6:2.
Sportivele ruse nu au mai câștigat la „Roland Garros” din 2014
Andreeva a devenit prima rusoaică în ultimii 12 ani care a câștigat la „Roland Garros”. Ultima dată a reușit Maria Șarapova, care a învins-o pe Simona Halep în 2014.
În semifinalele turneului, rusoaica a învins-o pe reprezentanta Ucrainei Marta Kostiuk.
Victoria o va urca pe ea până pe locul șase în clasament. Jucătoarea de tenis din Polonia va urca, la rândul ei, aproape o sută de poziții — până pe locul 21.