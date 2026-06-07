Jucătoarea rusă de tenis, Mirra Andreeva, a câștigat turneul de la Roland Garros.

Jucătoarea rusă de 19 ani Mirra Andreeva, numărul opt mondial, a devenit câștigătoarea turneului de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al sezonului, transmite dw.com.

În finala care a avut loc sâmbătă, 6 iunie, sportiva care a evoluat sub statut neutru a învins în două seturi jucătoarea poloneză Maja Chwalińska, clasată neașteptat pe locul 114 mondial, care a ajuns până în finală. Meciul s-a încheiat cu scorul 6:3, 6:2.

Sportivele ruse nu au mai câștigat la „Roland Garros” din 2014

Andreeva a devenit prima rusoaică în ultimii 12 ani care a câștigat la „Roland Garros”. Ultima dată a reușit Maria Șarapova, care a învins-o pe Simona Halep în 2014.

În semifinalele turneului, rusoaica a învins-o pe reprezentanta Ucrainei Marta Kostiuk.

Victoria o va urca pe ea până pe locul șase în clasament. Jucătoarea de tenis din Polonia va urca, la rândul ei, aproape o sută de poziții — până pe locul 21.