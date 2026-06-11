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noi.md logonoi
11 Iunie 2026, 14:46
572
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Irina Rîngaci a cucerit primul trofeu major după revenirea în competiții

Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit primul trofeu major după revenirea în competiții, în urma accidentării la genunchi suferite anul trecut.

Irina Rîngaci a cucerit primul trofeu major după revenirea în competiții.
Irina Rîngaci a cucerit primul trofeu major după revenirea în competiții.

Sportiva noastră a devenit campioană mondială universitară la sporturile de contact, la Campionatul Mondial Universitar desfășurat la Brasília, Brazilia, transmite noi.md.

Aceasta este a treia medalie cucerită pînă acum de sportivii Republicii Moldova la această competiție mondială.

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