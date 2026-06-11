11 Iunie 2026, 14:46
572
Copiază linkul
Link copiat
Irina Rîngaci a cucerit primul trofeu major după revenirea în competiții
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit primul trofeu major după revenirea în competiții, în urma accidentării la genunchi suferite anul trecut.
Sportiva noastră a devenit campioană mondială universitară la sporturile de contact, la Campionatul Mondial Universitar desfășurat la Brasília, Brazilia, transmite noi.md.
Aceasta este a treia medalie cucerită pînă acum de sportivii Republicii Moldova la această competiție mondială.