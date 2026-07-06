theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
nv.ua logonv
6 Iulie 2026, 22:22
19
Copiază linkul
Link copiat

Infantino, despre „cazul Balogun” și apelul lui Trump: Organismele judiciare ale FIFA sunt independente

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a comentat decizia Comitetului Disciplinar de a anula suspendarea atacantului echipei naționale a SUA, Folarin Balogun, înaintea meciului din optimile de finală ale CM 2026 împotriva Belgiei.

Infantino, despre „cazul Balogun” și apelul lui Trump: Organismele judiciare ale FIFA sunt independente.
Infantino, despre „cazul Balogun” și apelul lui Trump: Organismele judiciare ale FIFA sunt independente.

Președintele FIFA a subliniat că deciziile în astfel de cazuri sunt luate de organisme independente ale organizației, transmite nv.ua.

„Organismele judiciare ale FIFA sunt independente. Ele acționează autonom, aplică Codul Disciplinar FIFA și iau decizii în cazuri pe baza regulamentelor în vigoare și a faptelor concrete examinate. Independența lor este esențială pentru încrederea în fotbal și integritatea acestuia și trebuie respectată întotdeauna”, a declarat Infantino.

El a confirmat, de asemenea, că a discutat cu președintele SUA Donald Trump despre cartonașul roșu primit de Balogun. A subliniat că în timpul conversației a explicat doar procedura actuală de examinare a cazului și a făcut clar că decizia finală trebuie luată de instanțele competente ale FIFA.

„Da, discut regulat cu președintele Statelor Unite chestiuni legate de Campionatul Mondial FIFA, iar în acest caz am primit cu adevărat un apel de la președintele Donald Trump, la fel cum primesc apeluri de la șefi de state, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai comunității fotbalistice și conducători de companii din întreaga lume pe diverse subiecte. În timpul discuției noastre, am explicat că procesul judiciar cu participarea organelor judiciare independente ale FIFA este în curs și că cazul va fi soluționat la momentul potrivit de către organele competente. Așa funcționează sistemul FIFA, și acesta este principiul pe care îl voi respecta întotdeauna.

Mă familiarizez cu deciziile Comitetului Disciplinar FIFA după ce acestea sunt adoptate. Uneori mă surprind. Uneori sunt de acord cu ele, alteori nu.

Totuși, respect întotdeauna aceste decizii și autonomia organelor care le iau. Dacă ne place sau nu o anumită decizie nu are nicio importanță. Respectul pentru instituțiile independente și supremația legii protejează integritatea turneelor noastre și asigură încrederea în FIFA în orice circumstanțe”, a adăugat președintele FIFA.

Sursă
nv.ua logonv
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici