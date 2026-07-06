Infantino, despre „cazul Balogun” și apelul lui Trump: Organismele judiciare ale FIFA sunt independente.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a comentat decizia Comitetului Disciplinar de a anula suspendarea atacantului echipei naționale a SUA, Folarin Balogun, înaintea meciului din optimile de finală ale CM 2026 împotriva Belgiei.

Președintele FIFA a subliniat că deciziile în astfel de cazuri sunt luate de organisme independente ale organizației, transmite nv.ua.

„Organismele judiciare ale FIFA sunt independente. Ele acționează autonom, aplică Codul Disciplinar FIFA și iau decizii în cazuri pe baza regulamentelor în vigoare și a faptelor concrete examinate. Independența lor este esențială pentru încrederea în fotbal și integritatea acestuia și trebuie respectată întotdeauna”, a declarat Infantino.

El a confirmat, de asemenea, că a discutat cu președintele SUA Donald Trump despre cartonașul roșu primit de Balogun. A subliniat că în timpul conversației a explicat doar procedura actuală de examinare a cazului și a făcut clar că decizia finală trebuie luată de instanțele competente ale FIFA.

„Da, discut regulat cu președintele Statelor Unite chestiuni legate de Campionatul Mondial FIFA, iar în acest caz am primit cu adevărat un apel de la președintele Donald Trump, la fel cum primesc apeluri de la șefi de state, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai comunității fotbalistice și conducători de companii din întreaga lume pe diverse subiecte. În timpul discuției noastre, am explicat că procesul judiciar cu participarea organelor judiciare independente ale FIFA este în curs și că cazul va fi soluționat la momentul potrivit de către organele competente. Așa funcționează sistemul FIFA, și acesta este principiul pe care îl voi respecta întotdeauna.

Mă familiarizez cu deciziile Comitetului Disciplinar FIFA după ce acestea sunt adoptate. Uneori mă surprind. Uneori sunt de acord cu ele, alteori nu.

Totuși, respect întotdeauna aceste decizii și autonomia organelor care le iau. Dacă ne place sau nu o anumită decizie nu are nicio importanță. Respectul pentru instituțiile independente și supremația legii protejează integritatea turneelor noastre și asigură încrederea în FIFA în orice circumstanțe”, a adăugat președintele FIFA.