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15 Septembrie 2026, 11:40
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În Moldova începe Săptămâna Europeană a Sportului

În perioada 19-27 septembrie, Republica Moldova se va alătura Săptămânii Europene a Sportului, desfășurată sub sloganul #BeActive.

În Moldova începe Săptămâna Europeană a Sportului.
În Moldova începe Săptămâna Europeană a Sportului.

Activități sportive și de mișcare vor avea loc la Chișinău, Călărași, Nisporeni și în alte localități ale țării, informează Ministerul Educației.

Potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, pentru a fi activ nu este obligatoriu să fii sportiv de performanță, iar mersul pe jos, alergarea, jocurile în aer liber sau sportul în familie pot deveni un obicei benefic pentru toți. Programul va reuni peste 3,5 mii de participanți — de la elevi și studenți până la familii cu copii și persoane în vârstă, scrie rupor.md.

Programul Săptămânii Europene a Sportului 2026:

  • 19 septembrie — #BeChallenged Run, Chișinău. Săptămâna va debuta în parcul-pădure Râșcani. Participanții vor avea parte de curse incluzive pe trasee adaptate, activități interactive, muzică și o tombolă cu premii.

  • 20 septembrie — #BeExplorer Orienteering și #BeVital Family Fest, Călărași. În Codrii Călărașului, circa 200 de copii și adolescenți vor practica orientarea sportivă cu sprijinul federației de profil. În paralel, în zona verde a orașului va avea loc un festival pentru familii, cu ștafete, jocuri cu mingea, volei, trasul frânghiei și competiții pe echipe.

  • 23 septembrie — #BeAwake: Moldova începe ziua în mișcare. La ora 08:15, angajații Guvernului vor ieși la o înviorare comună în fața clădirii Executivului. Instituțiile de stat, școlile, universitățile și organizațiile din întreaga țară au fost de asemenea invitate să se alăture încălzirii matinale și exercițiilor de mobilitate.

  • 25 septembrie — European School Sport Day. Peste 10 instituții de învățământ din țară vor organiza pentru elevi ștafete, jocuri pe echipe, exerciții colective și minicompetiții pentru promovarea sportului în mediul educațional.

  • 26 septembrie — #BeTogether Street Sports, Chișinău. Parcul „Valea Trandafirilor” se va transforma într-un centru al sporturilor stradale. Programul include patinaj pe role, baschet 3x3, fotbal, badminton și discipline incluzive. Sportivi profesioniști vor organiza masterclassuri, iar oaspeții vor avea parte de DJ, animatori, zone de divertisment și flashmobul #BeActive.

  • 27 septembrie — #BeInspired Art in Motion, Nisporeni. Închiderea săptămânii va avea loc la Nisporeni. Copiii de vârstă preșcolară și adolescenții vor participa la jocuri și activități creative, iar evenimentul-cheie va fi crearea unui mural #BeActive pe teritoriul școlii sportive, care va rămâne o amintire a importanței unui mod de viață activ.

După cum menționează organizatorii, întreaga serie de evenimente are menirea de a uni locuitorii țării în jurul valorilor unui mod de viață sănătos, de a face din sport o parte obișnuită a vieții cotidiene și de a consolida legăturile din cadrul comunităților prin activitate și mișcare comună.

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