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logos.press.md logologos
10 Iunie 2026, 07:36
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Guvernul intenționează să reducă finanțarea pentru sporturile neolimpice

Ministerul Educației și Cercetării a propus modificarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, care va exclude sportivii și antrenorii din disciplinele „neolimpice” de la premierea din bani publici.

Guvernul intenționează să reducă finanțarea pentru sporturile neolimpice.
Guvernul intenționează să reducă finanțarea pentru sporturile neolimpice.

Conform proiectului de hotărâre examinat în Guvern, autoritățile au decis să elimine categoria „neolimpice” din sistemul de premiere pentru rezultate obținute la competițiile internaționale. Decizia vine după ce, în anul 2026, bugetul alocat pentru premii (37 milioane lei) a fost insuficient pentru a acoperi solicitările conform baremurilor maxime (care ar fi necesitat circa 52 milioane lei), forțând statul să aplice coeficienți de reducere pentru toți sportivii, informează logos-pres.md.

Ministerul justifică această reducere prin faptul că disciplinele neolimpice nu sunt recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic, au un nivel mai scăzut de competiție și nu sunt supuse acelorași controale internaționale stricte ca sporturile olimpice. Prin excluderea acestor categorii, oficialii speră să optimizeze cheltuielile bugetare și să direcționeze resursele limitate către sportivii de performanță înaltă.

Pe lângă excluderea premiilor pentru sporturile neolimpice, proiectul aduce câteva inovații privind condițiile de pregătire.

Federațiile vor putea include în cheltuielile de deplasare o perioadă de 2-3 zile pentru aclimatizarea sportivilor, necesară adaptării la fusul orar sau condițiile climatice înaintea competițiilor majore.

Se introduce posibilitatea de a plăti personalul tehnic voluntar sau temporar implicat în organizarea competițiilor pe teritoriul țării, cu un plafon maxim de 300 lei pe zi.

Termenul de activitate sportivă este extins pentru a include și cantonamentele de pregătire.

Proiectul urmează să fie adoptat de Guvern.

Reamintim că anterior Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege prin care organizațiile private, inclusiv societățile comerciale, vor putea participa la organizarea, finanțarea și dezvoltarea activității sportive.

Sursă
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